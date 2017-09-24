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    Дочь экс-хоккеиста Толмачева нанесла ему не менее двух ударов ножом – следствие

    (обновлено: )183
    По информации Следственного комитета, женщина не позднее 22 сентября 2017 года, находясь в квартире жилого дома по Открытому шоссе в Москве совместно со своим отцом, нанесла ему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Дочь бывшего вратаря сборной СССР по хоккею и московского ЦСКА 78-летнего Виктора Толмачева, которую задержали по подозрению в убийстве отца, нанесла ему не менее двух ударов ножом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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    Ранее Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела об убийстве мужчины 1939 года рождения в Москве его дочерью, не называя личности убитого. О том, что речь идёт о Толмачеве, агентству сообщил источник в правоохранительных органах.

    "По версии следствия, женщина в неустановленный следствием период времени, но не позднее 22 сентября 2017 года, находясь в квартире жилого дома по Открытому шоссе в Москве совместно со своим отцом, нанесла ему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина 1939 года рождения скончался на месте", — сказала Иванова.

    Толмачев провел 10 матчей за сборную СССР, до 1962 года играл в команде СКА (Калинин), затем – за московский ЦСКА и воскресенский "Химик", становился чемпионом Советского Союза.

    Ранее сообщалось, что член национальной сборной Украины по паратриатлону среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата Елена Савченко погибла в результате ДТП.

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