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    Происшествия

    В Черниговской области прокурора ударили топором по голове в кабинете

    (обновлено: )20111
    Сообщается, что подозреваемый под одеждой спрятал небольшой топор, которым и ударил женщину-прокурора, мужчина, ранее не судимый, задержан и находится в Черниговском городском отделе полиции.
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    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. В помещении прокуратуры Черниговской области совершено нападение на прокурора.

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    Женщину ударили топором по голове в собственном кабинете.

    Об этом порталу ЧЕline стало известно из собственных источников.

    Мужчина под одеждой спрятал небольшой топор, которым и ударил женщину. По словам представителя ГУНП в Черниговской области Сергея Брыля, нападающий 50-летний мужчина, ранее не судимый, задержан и находится в Черниговском городском отделе полиции.

    А женщина-прокурор — в областной больнице, ее готовят к операции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

    Напомним, под Харьковом рабочий базы отдыха вонзил мужчине нож в шею.

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