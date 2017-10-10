В Черниговской области прокурора ударили топором по голове в кабинете

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. В помещении прокуратуры Черниговской области совершено нападение на прокурора.

Женщину ударили топором по голове в собственном кабинете.

Об этом порталу ЧЕline стало известно из собственных источников.

Мужчина под одеждой спрятал небольшой топор, которым и ударил женщину. По словам представителя ГУНП в Черниговской области Сергея Брыля, нападающий 50-летний мужчина, ранее не судимый, задержан и находится в Черниговском городском отделе полиции.

А женщина-прокурор — в областной больнице, ее готовят к операции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, под Харьковом рабочий базы отдыха вонзил мужчине нож в шею.