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    В мире

    В Марселе мужчина с ножом набросился на прохожих, есть жертвы

    Тема:

    Франция: террор нарастает (225)

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    Полиция днём в воскресенье проводит спецоперацию на вокзале Сен-Шарль в Марселе на юге страны. Мужчина, напавший в воскресенье на прохожих на вокзале, ликвидирован, подтвердила национальная полиция Франции.
    Французские полицейские. Архивное фото
    ALAIN JOCARD / AFP

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. По меньшей мере, один человек погиб в результате нападения неизвестного на вокзале во французском городе Марсель, злоумышленник ликвидирован, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на собственную информацию.

    Полиция Франции
    REUTERS Regis Duvignau
    Во Франции предотвратили подготовку теракта

    Полиция днём в воскресенье проводит спецоперацию на вокзале Сен-Шарль в Марселе на юге страны.

    По информации французских СМИ, спецоперация началась из-за нападения вооружённого ножом мужчины на прохожих. Отмечается, что нападавший выкрикивал "Аллах Акбар".

    Мужчина, напавший в воскресенье на прохожих на вокзале Сен-Шарль, ликвидирован, подтвердила национальная полиция Франции в официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter.

    "Нападавший нейтрализован и застрелен. Железнодорожное сообщение на вокзале нарушено", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что власти Франции с начала года предотвратили 12 терактов, целью которых были отдельные люди, места массового скопления людей и общественные учреждения.

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