В Марселе мужчина с ножом набросился на прохожих, есть жертвы

ALAIN JOCARD / AFP

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. По меньшей мере, один человек погиб в результате нападения неизвестного на вокзале во французском городе Марсель, злоумышленник ликвидирован, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на собственную информацию.

Полиция днём в воскресенье проводит спецоперацию на вокзале Сен-Шарль в Марселе на юге страны.

По информации французских СМИ, спецоперация началась из-за нападения вооружённого ножом мужчины на прохожих. Отмечается, что нападавший выкрикивал "Аллах Акбар".

Мужчина, напавший в воскресенье на прохожих на вокзале Сен-Шарль, ликвидирован, подтвердила национальная полиция Франции в официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter.

"Нападавший нейтрализован и застрелен. Железнодорожное сообщение на вокзале нарушено", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что власти Франции с начала года предотвратили 12 терактов, целью которых были отдельные люди, места массового скопления людей и общественные учреждения.