В Марселе мужчина с ножом набросился на прохожих, есть жертвы

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. По меньшей мере, один человек погиб в результате нападения неизвестного на вокзале во французском городе Марсель, злоумышленник ликвидирован, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на собственную информацию.
Полиция днём в воскресенье проводит спецоперацию на вокзале Сен-Шарль в Марселе на юге страны.
По информации французских СМИ, спецоперация началась из-за нападения вооружённого ножом мужчины на прохожих. Отмечается, что нападавший выкрикивал "Аллах Акбар".
Мужчина, напавший в воскресенье на прохожих на вокзале Сен-Шарль, ликвидирован, подтвердила национальная полиция Франции в официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter.
"Нападавший нейтрализован и застрелен. Железнодорожное сообщение на вокзале нарушено", — говорится в сообщении.
#MarseilleGareSaint-Charles @PoliceNat13. situation figée, auteur neutralisé et abattu.Trafic SNCF interrompu.— Police nationale 13 (@PoliceNat13) 1 октября 2017 г.
Ранее сообщалось, что власти Франции с начала года предотвратили 12 терактов, целью которых были отдельные люди, места массового скопления людей и общественные учреждения.