О чем пишут в мире: откровения Терезы Мэй, референдум в Каталонии

РИА Новости Украина

Референдум в Каталонии: истоки и последствия

В преддверии референдума о независимости, который власти Каталонии собираются провести 1 октября, несмотря на все усилия Мадрида воспрепятствовать этому, западные СМИ анализируют истоки и последствия резонансного плебисцита. Как пишет французская Figaro, этот референдум представляет собой "плод упущенной десять лет назад возможности". Издание поясняет, что вердикт Конституционного суда 2010 года, который отнес 14 статей автономного статуса к числу неконституционных, был воспринят "многими каталонцами как унижение". С этого момента "усиливаются требования предоставить "право решать", а в обществе возникает идея референдума", — заключает газета. Издание добавляет, что в настоящий момент "сложно предположить, на что будет похож день голосования", но "вероятнее всего, по факту только небольшая часть каталонских избирателей сможет проголосовать".

@Berlustinho В Каталонии возле избирательных участков пролилась первая кровь

Британская Independent, в свою очередь, пишет, что каталонский референдум о независимости представляет собой намного большую проблему для ЕС, нежели Brexit.

"Регион является экономическим локомотивом, который на практике субсидирует всю страну", — подчеркивает газета. По ее данным, 7,5-миллионное население Каталонии, представляющее 16% населения Испании, создает около 20% ВВП страны. "Если бы (Каталония) была страной, в экономическом плане она была бы равной Дании и Финляндии", — заключает Independent.

Американская Wall Street Journal отмечает, что за день до референдума, спровоцировавшего политический кризис в Испании, ни сторонники, ни противники не собираются отступать. Independent добавляет, что главным вопросом остается все же не исход голосования, а перспективы отношений Испании и Каталонии. По мнению издания, если они не смогут восстановить отношения, то Каталония станет угрозой не только для Испании, но для всего Евросоюза, и эта угроза будет намного серьезней, нежели выход Великобритании из ЕС.

"Один из уроков последних двух лет заключается в том, что не только политика, но и экономические последствия политических решений стали непредсказуемыми. По справедливости, согласие или несогласие 7,5 миллиона человек не должно вывести Европу из равновесия. Однако через неделю все это может уже выглядеть по-другому", — заключает газета.

Пхеньян не идет на контакт

Администрация президента США Дональда Трампа в субботу сообщила, что поддерживает прямой контакт с властями Северной Кореи, пытаясь найти путь к снижению напряженности. Американские и европейские СМИ активно обсуждают это заявление, поскольку оно впервые раскрыло информацию, что стороны поддерживают активные контакты по вопросу ядерного кризиса.

"Мы пытаемся, следите за развитием", — заявил в ходе визита в Пекин американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, которого цитирует газета New York Times. Дипломат рассказал, что Вашингтон имеет "два-три канала связи с Пхеньяном", и что стороны не остаются в "полной темноте". Однако, как сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт спустя несколько часов после того, как Тиллерсон покинул Китай, "северокорейские чиновники не показали никаких признаков того, что они заинтересованы или готовы к переговорам относительно денуклеаризации". Она также подтвердила наличие "нескольких открытых каналов" для общения американских дипломатов с северокорейскими официальными лицами.

Financial Times уточняет со ссылкой на бывшего советника экс-президента Джорджа Буша Денниса Вайлдера, что речь может идти о так называемом нью-йоркском канале, посольстве КНДР в Пекине и шведском посольстве в Пхеньяне. "США пытаются понять, если ли шанс на переговоры. То, что идея заморозки в ответ на заморозку была отвергнута, не означает, что США не уменьшат объем учений или не умерят их", — заключил экс-чиновник.

Мэй: откровенная беседа и шансы на успех

Спустя четыре месяца после внеочередных выборов в Великобритании премьер Тереза Мэй рассказала о том, "что пошло не так" и привело в итоге к неудаче британских консерваторов, пишет газета Telegraph. В интервью изданию британский премьер "раскритиковала свою собственную кампанию и пообещала вернуть доверие активистов Тори".

В частности, Мэй поведала о том, что во время визита в США добилась от американского президента Дональда Трампа "100-процентной приверженности НАТО" и в ближайшее время надеется добиться того же в вопросе КНДР. Она подчеркнула, что Британия сосредоточена на "сохранении дипломатического давления" на Северную Корею.

Мэй оптимистично смотрит на переговоры с ЕС по Brexit и отмечает "прогресс" во время контактов на минувшей неделе. Она также рассказала о переходном периоде, который ожидается после 2019 года. По словам Мэй, во-первых, во время этого двухлетнего периода Британия не будет "требовать права на подписание торгового соглашения" с ЕС. Во-вторых, никаких ограничений на число мигрантов из Евросоюза в переходный период не планируется.

Наконец, "если и это разочарует некоторых консерваторов-евроскептиков", Мэй предполагает, что после 2019 года Британия "может отойти" от некоторых норм и правил Евросоюза. В противовес этим успокаивающим заявлениям Мэй газета Times публикует материалы, свидетельствующие о росте недовольства премьером не только среди ее однопартийцев, но и со стороны королевского двора. По версии издания, глава МИД страны Борис Джонсон "полагает, что Тереза Мэй оставит Даунинг стрит в течение года".

В другом материале газеты речь идет о том, что Букингемский дворец "был разгневан поведением Мэй после выборов". "Высокопоставленные придворные были рассержены тем, что Мэй ввела в заблуждение королеву, заявив о наличии сделки с Демократической юнионистской партией (DUP), только для того, чтобы получить еще 17 дней для фактического заключения этого соглашения", — отмечает издание.

Вместе с тем, беседовавшая с Мэй Telegraph более оптимистично, нежели Джонсон, смотрит на будущее политической карьеры британского премьера.

"Одетая в костюм цвета Тори – синий – и позируя у двери Даунинг стрит, госпожа Мэй направляет своим коллегам весьма четкий сигнал: я никуда не ухожу", — заключает газета.

Линднер отвел Шульцу 4 недели

После сокрушительной неудачи на недавних выборах в германский бундестаг Мартин Шульц намерен оставаться главой Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Однако, как пишут немецкие СМИ, вопрос лидерства Шульца в партии может снова возникнуть после местных выборов в Нижней Саксонии – и это самый поздний рубеж. Для лидера немецких либералов Кристиана Линднера этот вопрос уже решен. "Примерно через четыре недели социал-демократы зададут вопрос снова", — цитирует главу Свободной демократической партии Германии журнал Spiegel.

Однако и сам Линднер в данный момент находится под давлением: после отказа СДПГ от участия в коалиции остается лишь возможность сформировать так называемый альянс "Ямайка" — союз ХДС/ХСС, СвДП и "Зеленых". Такими заявлениями политик, вероятно, пытается опровергнуть создавшееся впечатление о том, что либералы "обречены" на правление.

Мнения самих немцев о будущем Шульца в качестве главы СДПГ разделились почти поровну. Согласно итогам опроса, опубликованным еженедельником Bild am Sonntag, 45% немцев выступили в пользу отставки Шульца, еще 43% — против такого шага. На выборах в бундестаг, которые прошли в минувшее воскресенье, 24 сентября, СДПГ получила 20,5% (153 места), и это худший результат за всю историю партии. Новым лидером фракции СДПГ в бундестаге после выборов стала Андреа Налес, которая обещала проработать причины поражения на выборах. Однако опрошенные не выразили особого оптимизма и в ее адрес – лишь 33% респондентов посчитали, что она сможет вновь привести партию к успеху.

Кто скажет правду Макрону?

После успешного принятия Национальным собранием Франции его антитеррористического закона на минувшей неделе 70-летний министр внутренних дел страны Жерар Коллон рассказал еженедельнику Journal du Dimanche о своих отношениях с молодым французским президентом Эммануэлем Макроном.

"Мы обожаем друг друга, мы почти идеально понимаем друг друга, у нас родственные отношения", — делится Коллон. Министр также очень оптимистично оценивает начало пятилетнего президентства Макрона. "Все наши тексты были приняты, демонстрации прошли хорошо… Кто-то называл сентябрь очень горячим. Это не так", — заключил он.

Коллон отметил, что является одним из немногих, если не единственным, кто может "все высказать Макрону". "Я полагаю, что я единственный, кто по тому или иному вопросу может заявить президенту о своем несогласии и очень твердо отстоять свою точку зрения без формальностей", — подчеркнул глава французского МВД.

По словам Коллона, Макрон прекрасно понимает, что министр делает это ради успеха президента, а не из-за желания "выставить его дураком". Как пишет газета, в свои семьдесят французский министр внутренних дел не строит грандиозных карьерных планов, и поэтому не является политическим конкурентом молодого президента. "Я не строю химерических планов. А учитывая мой возраст, президент может спать спокойно", — заключил Коллон.