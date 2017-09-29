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    В мире

    Во Франции сообщили о предотвращении 12 терактов с начала года

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (78)

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    Глава МВД Франции сообщил, что по данным МВД, в страну с Ближнего Востока вернулись 343 радикально настроенных "боевика", в настоящий момент правоохранительные органы следят за 18 тысячами предполагаемыми радикалами.
    Французские полицейские патрулируют территорию у Лувра после того, как солдат выстрелил и тяжело ранил человека, который пытался напасть на него, Париж
    ALAIN JOCARD / AFP

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Власти Франции с начала года предотвратили 12 терактов, целью которых были отдельные люди, места массового скопления людей и общественные учреждения, заявил министр внутренних дел страны Жерар Колон.

    "Да, (мы предотвратили 12 терактов с начала года)", — сказал Колон в эфире телеканала CNews, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

    Полиция Франции
    REUTERS Regis Duvignau
    Во Франции предотвратили подготовку теракта

    "Было несколько целей. Некоторые были политическими терактами, направленными против отдельных людей, митинги, например, избирательные участки. Другие были направлены против учреждений, к примеру, в Париже", — добавил Колон. Министр также отметил, что терактов в метро не планировалось, однако правоохранительные органы продолжают внимательно следить за ситуацией в подземке и в поездах.

    Колон рассказал, что по данным МВД, во Францию с Ближнего Востока вернулись 343 радикально настроенных "боевика", в настоящий момент правоохранительные органы следят за 18 тысячами предполагаемыми радикалами. По словам министра, "лицо терроризма" очень изменилось с теракта в "Батаклане", сегодня правоохранительные органы и спецслужбы знают, как бороться с радикально настроенными элементами. Однако наибольшую сложность представляют те, кто "радикализуется в своих кварталах и решает совершить атаку с ножом или на машине".

    Колон также подчеркнул, что к моменту истечения срока действия режима ЧС 31 октября власти страны уже подготовят и примут новый антитеррористический закон, который позволит обеспечить безопасность французов. "Мы подготовим текст (нового закона), за который вчера проголосовало Национальное собрание и который мы официально примем во вторник. В конце октября у нас будет новый закон, который позволит нам защититься", — сказал министр.

    В четверг Национальное собрание (нижняя палата парламента) приняло новый антитеррористический закон, упрощающий процедуру контроля на границах и внутри страны. В частности, речь идет о проверках документах "на подступах к вокзалам", а также "в радиусе до 20 километров от портов и аэропортов". Закон предусматривает увеличение максимального времени проверки с шести до 12 часов.

    Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года.

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