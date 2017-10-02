Мужчина с ножом ворвался на избирательный участок в Каталонии и ранил 2 человек

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Вооруженный ножом мужчина ворвался на избирательный участок в Каталонии и ранил двух человек, пишет газета Vanguardia со ссылкой на правоохранительные органы автономии Mossos d'Esquadra.

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Инцидент произошел в воскресенье в районе 17.00 по местному времени (18.00 по Киеву) на избирательном участке в муниципалитете Санта-Маргарида-де-Монбуй, входящем в провинцию Барселона.

По данным издания, нападавший с криками вошел в здание института, где находился избирательный участок, и атаковал находившихся там людей. Как отмечается, двое пострадавших получили легкие ранения. Мужчина был задержан.

Первого октября в 09.00 по местному времени (10.00 по Киеву) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны.

Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и гражданскими. Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских – 844. Однако на ряде участков голосование все же прошло.