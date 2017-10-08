В Днепропетровской области осквернили памятник погибшим военным в АТО

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области неизвестные осквернили памятник погибшим в Донбассе украинским военным 93-й отдельной механизированной бригады, открытие которого было запланировано на 7 октября, сообщает Радио Свобода.

В поселке Черкасском ночью накануне открытия злоумышленники облили памятник погибшим бойцам АТО краской, оставили надписи "смерть укропам" и "слава ДНР", попытались изувечить плакат бригады.

Как отметили в бригаде, несмотря на инцидент памятник успели привести в порядок, торжественное открытие состоялось. В церемонии приняли участие военные, родственники погибших. По информации из бригады, средства на памятник собирали сами военные и волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Никополе Днепропетровской области местный житель разрисовал памятный знак участникам АТО "Защитникам Украины".