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    В Днепропетровской области осквернили памятник погибшим военным в АТО

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    По информации СМИ, в поселке Черкасском ночью накануне открытия злоумышленники облили памятник погибшим бойцам АТО краской, оставили надписи "смерть укропам" и "слава ДНР", попытались изувечить плакат бригады.
    В Днепровской области осквернили памятник погибшим военным в АТО
    Радио Свобода

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области неизвестные осквернили памятник погибшим в Донбассе украинским военным 93-й отдельной механизированной бригады, открытие которого было запланировано на 7 октября, сообщает Радио Свобода.

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    В поселке Черкасском ночью накануне открытия злоумышленники облили памятник погибшим бойцам АТО краской, оставили надписи "смерть укропам" и "слава ДНР", попытались изувечить плакат бригады.

    Как отметили в бригаде, несмотря на инцидент памятник успели привести в порядок, торжественное открытие состоялось. В церемонии приняли участие военные, родственники погибших. По информации из бригады, средства на памятник собирали сами военные и волонтеры.

    Ранее сообщалось, что в Никополе Днепропетровской области местный житель разрисовал памятный знак участникам АТО "Защитникам Украины".

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