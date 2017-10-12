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    Общество

    Хулиганство. Полиция квалифицировала драку на стадионе в Днепре

    (обновлено: )6202
    В полиции сообщили, что по факту массовой драки открыто уголовное производство по части второй статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    dnepr.info

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" по факту драки во время футбольного матча в Днепре, сообщила в четверг пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    dnepr.info
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    Ранее сообщалось, что накануне вечером болельщики футбольного клуба "Днепр" избили депутата Верховной Рады Украины от "Народного фронта" Юрия Березу, который также является президентом другого местного футбольного клуба — СК "Днепр-1".

    Полиция подтвердила, что в среду на стадионе "Днепр-Арена" во время футбольного матча между командами "Днепр" и "Днепр-1" среди болельщиков возникла драка.

    "По периметру арены охрану публичной безопасности осуществляли 120 сотрудников полиции. По данному факту открыто уголовное производство по части второй статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", — говорится в сообщении.

    Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

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