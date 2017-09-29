Спецкор: жители зоны боевых действий в Донбассе уже не боятся обстрелов

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Боевые действия на востоке Украины снова активизировались. За прошедшую неделю случаи нарушения огня участились на 25 %. Об этом сообщил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Он отметил, что наблюдатели зафиксировали почти 2,5 тысячи таких случаев вдоль всей линии соприкосновения. Подавляющее их большинство произошло в выходные дни.

Подробнее о ситуации в зоне проведения антитеррористической операции в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент КП в Украине Артем Маслаков.

Какова сейчас ситуация в зоне проведения АТО?

– Если говорить о данном моменте, то достаточно спокойно в общем, и не стреляют по всей линии разграничения, что очевидно и логично.

Дело в том, что провокационные обстрелы начинаются сейчас стабильно после 18.00, когда начинает темнеть, когда мирных жителей на улицах почти нет. И также есть определенная активизация в выходные дни – на это действительно сейчас обращают внимание. Этой тенденции раньше не было.

Если говорить сейчас о заявлениях представителей ОБСЕ и официальной статистике, то обычные люди на себе этого увеличения обострения не заметили. Хотя действительно есть момент увеличения количества провокационных обстрелов.

Также ОБСЕ подтвердило ранение на прошлой неделе мирного жителя на неподконтрольной территории в районе Донецка. Там был непонятный случай. Тогда неизвестный боеприпас разорвался недалеко от проезжающей свадьбы. Был ранен свидетель жениха.

Я к тому, что люди перестали бояться, потому что обстрелы появляются совершенно неожиданно и в каких-то местах, которые могут быть неделями абсолютно спокойными. Эта тенденция действительно есть.

Если же вспомнить о "горячих точках", стабильно напряженных, то тут ничего не меняется. По-прежнему каждый день стреляют в авдеевской промзоне. По-прежнему под обстрелы попадает Марьинка. Сегодня утром также неизвестные боеприпасы прилетели туда и разорвались. К счастью, обошлось без жертв и поселки под Мариуполем, в первую очередь Широкино. Вот эта зона, горячие точки на карте все те же.

Откуда и куда летят снаряды?

– Здесь ключевое слово "провокационные". То есть они прилетают неизвестно с какого направления. То есть фиксация не производится, если разовый выстрел происходит. То есть я хотел бы подчеркнуть, что это провокационные обостряющие обстрелы, которые дестабилизируют.

Не исключаю, что это какие-то ДРГ делают специально. Хотя не исключаю элементарное хулиганство со стороны мирных жителей тоже.

Из какого оружия ведутся разовые обстрелы?

– Большей частью все-таки стрелковое оружие и бывает гранатометы используются, бывают легкие минометы. Тяжелого вооружения визуально на линии соприкосновения мирные жители не видели уже давно. То есть если БМП где-то проезжают, обычно они не стреляют. Речь о гаубицах, "Градах", тяжелой артиллерии сейчас не идет.

Эта тенденция, наметившаяся с начала осени, она в общем соблюдается. И если бы у меня спросили, соблюдается ли "школьное перемирие", я бы скорее ответил, что да, чем нет. То есть достаточно спокойно.

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Но ситуация настолько непредсказуема, что обострение может в любой момент возникнуть и на любом направлении.

Где наблюдается перемещение военной техники?

– Есть информация от ОБСЕ. Есть информация от мирных жителей, которые живут вблизи линии разграничения. Постоянно идет какое-то перемещение на окраинах Донецка и ближе к Авдеевке. Там техника действительно перемещается. Сообщается о скоплении техники в Горловке, под Горловкой, и на южном направлении, под Новоазовском.

Также говорится о том, что идет перемещение какой-то техники. Но нет соприкосновения. Тяжелая техника не участвует в непосредственно боевых действиях. Если говорить о самом Донецке, то сейчас на улице достаточно спокойно.

Техники не видно и почти нет вооруженных людей с автоматами и в камуфляже. Присутствует местная полиция.

Какая в целом гуманитарная ситуация в зоне проведения АТО?

– Есть небольшие разовые аварии. Местами водоснабжение нарушается. Опять же речь идет об Авдеевке и рядом находящихся, и неподконтрольная Ясиноватая, небольшие города, которые там, где идут боевые действия постоянно. То есть периодически пропадает электричество.

Периодически есть проблемы с газом, водой, но все это достаточно оперативно устраняется, поскольку коммунальные службы уже к этому всему привычны. Глобальных проблем сейчас перед зимой здесь нет, но все может измениться в любой момент, если говорить о каких-то инфраструктурных моментах.

Что касается продовольственного рынка, рынка медикаментов, то необходимый минимум люди приобрести могут, были бы деньги. Что есть главная проблема сейчас для жителей, оставшихся на неподконтрольных территориях, потому что реально оплачиваемую работу здесь найти все сложнее и зарплаты уменьшаются.

Случаи возврата людей на неподконтрольную территорию или выезда на постоянное место жительства на подконтрольную Киеву территорию наблюдается?

– Эта тенденция не меняется. Количество переселенцев увеличилось за последние несколько месяцев на 50 тысяч человек. То есть мы понимаем, что выезжает людей больше, чем возвращается.

Но по моим личным данным, количество тех, кто возвращается, также увеличивается хотя бы потому, что найти постоянное жилье, постоянную работу, прокормить семью здесь, на нашей территории, украинской, тоже непросто. И люди просто вынуждены возвращаться в надежде на то, что прекратятся боевые действия.

Но собственно каких-то масштабных перемещений людей в ту или другую сторону сейчас нет.

Как готовятся к отопительному сезону?

– Местные коммунальщики и так называемые местные власти заявляют, что они готовы практически на 100% к отопительному сезону. И есть у них производственные мощности, необходимые электростанции. Они действительно работают. Они хоть и конфискованы так называемым правительством, но тем не менее, жизнеспособны.

В этом плане пока что нет проблематичности, но и местные жители традиционно готовятся. Особенно те, которые живут поближе к линии фронта.

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К слову, президент Петр Порошенко на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке призвал ввести как можно быстрее в Украину миротворческую миссию ООН. Политолог-международник Антон Кучухидзе отметил, что Украина только критикует российскую инициативу по введению миротворцев на Донбасс, но свой план в публичном доступе так и не предоставила.

При этом директор Института политического анализа Сергей Толстов считает, что нынешнее предложение Украины о введении миротворцев ООН на Донбасс Совбез ООН не поддержит.