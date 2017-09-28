Лукашенко о ситуации в Донбассе. Минск не останется в стороне

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит делать все от него зависящее для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Как сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало на встрече президента с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы. "Касаясь положения дел в Украине, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит делать все от нее зависящее для восстановления мира на украинской земле", — проинформировали в пресс-службе.

По словам Лукашенко, Белоруссия не могла "стоять в стороне, когда вспыхнул конфликт на юго-востоке Украины". "Мы делали и продолжим делать все от нас зависящее, чтобы минский процесс, минские соглашения, которым нет альтернативы, способствовали скорейшему восстановлению мира на украинской земле", — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что важную роль в урегулировании конфликтов в мире могут и должны сыграть религиозные конфессии. Касаясь проходящего в Минске заседания, президент сказал, что это является "признанием политики мира и согласия, которую государство целенаправленно проводит внутри страны и на международной арене".

"Сегодня в мире наблюдается острая потребность в открытом и доверительном диалоге. Нет общности подходов в решении вызовов и проблем, которые волнуют и затрагивают всех нас", — заявил президент. По его словам, тем весомей становится статус Минска как важной переговорной площадки, на которой обсуждаются и принимаются резолюции по самым сложным региональным и мировым проблемам.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.