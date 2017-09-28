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    Россия

    В России сообщили, что не имеют проблем с приемом беженцев из Донбасса

    (обновлено: )15510
    В Главном управлении по вопросам миграции сообщили, что гражданам самопровозглашенных ЛНР и ДНР были даны преференции на получение квот на выдачу разрешений на временное проживание.
    Украинско-российская граница на КПП Успенка
    REUTERS/Marko Djurica

    КИЕВ, 28 сен – РИА Новости Украина. В Главном управлении по вопросам миграции не видят острых проблем, связанных с приемом беженцев с юго-востока Украины, сообщила начальник главка Ольга Кириллова на заседании комитета Госдумы по вопросам развития гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

    "Многие из них за этот период (с 2014 года) получили гражданство РФ, поэтому категория эта сокращается. Кто-то вернулся к себе (домой), но проблематики острой по ним я не вижу", — сказала Кириллова, отвечая на вопрос одного из челнов комитета о том, как обстоят дела в регионах РФ, которые в 2014 году испытывали трудности с приемом беженцев.

    По её словам, гражданам ЛНР и ДНР были даны преференции на получение квот на выдачу разрешений на временное проживание.

    "За прошедшее время представители ДНР и ЛНР – им были предоставлены преференции. Все прекрасно понимают, что это та категория людей, которые не привлекались к административной ответственности (за нарушения миграционных правил). И в первую очередь задача была предоставлять квоты на выдачу временного проживания", — сказала Кириллова.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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