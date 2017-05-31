Украинские переселенцы: жизнь - чем дальше, тем хуже

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина заняла 9 место среди стран с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Такие данные содержатся в отчете Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC) и Норвежского комитета по беженцам (NRC).

Громко прозвучало заявление генерального секретаря NRC Яна Эгеланда о том, что число внутренне перемещенных лиц сейчас превосходит число беженцев, и этот вопрос необходимо вернуть в международную повестку.

По официальным данным, в Украине сейчас около 1,6 миллиона зарегистрированных переселенцев. Эксперты же уверены, что можно говорить о двух и более миллионах.

О проблемах ВПЛ и путях их решения говорили во вторник, 30 мая, на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Две главных проблемы

Сегодня можно говорить о трех группах переселенцев, рассказала председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева.

РИА Новости Украина Константин Гришин Глава правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева

Первая группа: люди, выехавшие в пределах Украины и получившие статус ВПЛ. Вторая: уехавшие из Донбасса, но не регистрировшиеся официально — "кто был готов к такой адаптации, был готов приобрести жилье, воссоединиться с родственниками". Третья группа: уехавшие за пределы страны.

"Чтобы реально оценивать, что происходит в стране, очень нужна перепись населения. Потому что мы очень плохо понимаем структуру населения, расселения населения", - сообщила социолог.

Балакирева назвала 2 ключевые проблемы ВПЛ: жилье и работа. Своего жилья у уехавших чаще всего нет, а найти достойную работу — крайне тяжело. При этом среди переселенцев — много женщин, детей до 18 лет и пенсионеров.

"Государственная политика должна не временно устроить этих людей, дать им помощь, а ориентироваться на интеграцию", - сказала эксперт.

На что хватает денег

Количество ВПЛ за последнее время стабилизировалось и даже немного уменьшилось, отметила старший сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Анна Гвелесиани. Она сообщила, что наиболее интенсивно с неподконтрольных территорий выезжали люди с высшим и неоконченным высшим образованием и семьи с детьми.

Она привела цифры: около 66% переселенцев проживают в арендованном жилье, при этом квартиры стоят дорого, а их качество и комфорт — на низком уровне. 23% ВПЛ вынуждены экономить даже на еде, 46% хватает средств только на еду. И только 20% могут удовлетворить все свои насущные потребности.

Работают около 40% переехавших, тогда как прежде, в прошлым местах проживания, трудились 60%.

Речи от государства — красивые, а дела…

О взгляде на проблемы переселенцев изнутри рассказал член инициативной группы "Комитет вынужденных переселенцев" Геннадий Кобзар, сам переехавший в Киев из Донецка еще в 2014 году. Он сообщил, что проблемы ВПЛ в целом не меняются уже 3 года, а ситуация становится только тяжелее.

"Помощь переселенцам оказывается на 3 уровнях. Государственный, уровень местных властей и общества. Наибольшая поддержка ВПЛ всегда оказывается со стороны волонтеров, общественных и международных организаций, которые помогают людям, переехавших из зоны боевых действий", — отметил Кобзар.

На местном уровне, по его мнению, зачасутю делается достаточно, чтобы "люди могли получить нужную помощь и адаптироваться". Например, в 2014 году в Киеве было дано указание, что все дети ВПЛ должны обязательно быть устроены в садики и школы — и это была большая помощь, потому что переселенцы могли спокойно искать работу, подчеркнул Кобзар.

На государственном же уровне, несмотря на красивые речи, ситуация не меняется совершенно, добавил переселенец.

"Мама должна зарабатывать на 5 тысяч больше"

Показательно, заявил Кобзар, что все переселенцы до сих пор лишены конституционного права избирать депутатов местного уровня, хотя по закону могут это делать.

"А еще люди должны зарабатывать больше, хотя бы на ту сумму, за которую должны оплачивать жилье. А в Киеве это минимум 5 тысяч за самую "убитую" квартиру. Мама с ребенком должна зарабатывать на 5 тысяч больше, чем киевлянин, чтобы существовать. А со стороны работодателей мы часто видим такой подход: людям некуда деваться, и они могут попадать в довольно рабские условия существования", - рассказал Кобзар.

Он добавил, что власти пытались сделать из службы занятости более современный орган, но "потом все кануло в Лету", и многие люди теряют надежду устроиться на достойную работу.

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Грузинский опыт и украинское будущее

Упомянули и о возможном возвращении выехавших из Донбасса. Ольга Балакирева акцентировала внимание на вопросе — куда возвращаться? В какие условия?

"Мы не видим четкого понимания, когда эти территории станут вновь подконтрольными…. И это формирует у людей ощущение временности, что не корректно в этой ситуации", — заявила социолог.

Балакирева рассказала об опыте Грузии: как там решали проблему переселенцев. Государство занималось лишь временным размещением людей, из-за чего получилось, что теперь группа населения "живет вроде как временно, но постоянно, без какой-либо перспективы".