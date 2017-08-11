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    Общество

    ООН назвала число вынужденных переселенцев в Украине

    (обновлено: )87
    Как сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, переселенцами из-за конфликта в Донбассе тали около 1,6 миллиона человек.
    Митинг переселенцев под Кабмином
    Twitter @alexrbchn

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Вынужденными переселенцами за время конфликта в Донбассе стали около 1,6 млн человек, заявил в пятницу официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    Митинг переселенцев под Кабинетом министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинские переселенцы: жизнь - чем дальше, тем хуже

    "Переселенцами из-за конфликта стали около 1,6 миллиона человек", — сказал Дюжаррик на брифинге, ссылаясь на данные управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

    Он также сообщил об опасениях ООН, связанных с трудностями перемещения гражданских лиц в районе конфликта.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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