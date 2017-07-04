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    В Киеве обнаружили тело убитого переселенца

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    (обновлено: )29612
    По данным судебно-медицинского эксперта, на шее и туловище погибшего обнаружены колотые раны и серьезные травмы головы. Неподалеку правоохранители нашли сумку, в которой были документы, кошелек и медицинская книжка убитого.
    В Киеве обнаружили тело убитого переселенца
    Пресс-служба полиции Киева

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В Киеве местные жители обнаружили мертвого мужчину в Дарницком районе. Об этом сообщает полиция Киева.

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    "Мы установили личность погибшего, это — уроженец Луганской области, 1966 года рождения. Как внутренне перемещенное лицо он зарегистрирован в Бортничах, но с 2015 года он там не жил. По данным судебно-медицинского эксперта, на его шее и туловище обнаружены колотые раны и серьезные травмы головы", — отметил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

    Неподалеку правоохранители нашли сумку, в которой были документы, кошелек и медицинская книжка погибшего. С места происшествия также изъяли другие вещественные доказательства, полицейские обследовали прилегающую территорию и опросили очевидцев происшествия.

    Напомним, жестокое убийство двух детей 10 и 4 лет произошло в Одессе.

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