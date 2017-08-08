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    Названо число зарегистрированных переселенцев из Донбасса и Крыма

    (обновлено: )6001
    По данным областных структурных подразделений социальной защиты населения и Киевской городской государственной администрации, взяты на учет 1 миллион 586 тысяч 439 переселенцев.
    Лагерь для переселенцев из зоны АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В Украине зарегистрированы почти 1,6 миллиона человек как переселенцы из Донбасса и Крыма, сообщила во вторник пресс-служба министерства социальной политики Украины.

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    "По состоянию на 7 августа 2017 года, по данным областных структурных подразделений социальной защиты населения и Киевской городской государственной администрации, взято на учет 1 миллион 586 тысяч 439 переселенцев… из Донбасса и Крыма", — говорится в сообщении министерства.

    Ранее во время визита в Киев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что международное сообщество недостаточно поддерживает Украину в вопросе помощи переселенцам. 

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