Переселенцы и государство: есть две ключевые проблемы

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина оказалась на 9 месте в числе стран с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), говорится в новом отчете Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC) и Норвежского комитета по беженцам (NRC). В отличие от беженцев, которые ищут убежище в других странах, внутренне перемещенные лица остаются в своей собственной стране и не могут претендовать на международную защиту.

По словам генерального секретаря NRC Яна Эгеланда, число внутренне перемещенных лиц сейчас превосходит число беженцев, и этот вопрос необходимо вернуть в международную повестку.

При этом точных данных о количестве переселенцев в стране нет, но эксперты оценивают эту цифру примерно в 1,6 миллиона человек.

Проблемы переселенцев и пути их решения обсудили на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Три группы переселенцев

Проблема переселенцев важна в Украине не только в контексте получивших статус внутренне перемещенных лиц, она гораздо шире, заявила председатель правления Украинского института социальных исследований им.Александра Яременко Ольга Балакирева. Она выделила 3 группы переселенцев.

РИА Новости Украина Константин Гришин Глава правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева

Первая: выехавшие в пределах Украины, ставшие на учет, получившие статус ВПЛ и претендующие на государственную поддержку.

Вторая группа, о которой мало говорят: люди, которые вынуждены были покинуть место проживания, оставить жилье, работу, но кто не претендовал на статус ВПЛ — "они были готовы к такой адаптации, были готовы приобрести жилье, воссоединиться с родственниками". Сколько таких людей — неизвестно, отметила социолог.

И третья группа — выехавшие за пределы Украины. Говорить о количестве таких эмигрантов точно тоже нельзя, сообщила Балакирева: по самым приблизительным оценкам, это около 2,5% населения страны.

"А чтобы реально оценивать, что происходит в стране, очень нужна перепись населения. Потому что мы очень плохо понимаем структуру населения, расселения населения", — заявила эксперт.

Людям нужна интеграция

У переселенцев — две ключевые проблемы: жилье и работа. Своего жилья чаще всего нет, а найти достойную работу — крайне тяжело. Но ВПЛ как социальная группа — неоднородна, отметила Балакирева: здесь много детей до 18 лет и пенсионеров, женщин, "потому что женщины с детьми первыми покидали территории конфликта".

"Государственная политика должна не временно устроить этих людей, дать им помощь, а ориентироваться на интеграцию этих людей. Интеграция — многогранный процесс, это не только работа и жилье: новые социальные связи, социокультурная среда, ощущение себя частью той громады, в которой проживают люди", - сообщила социолог, добавив, что пока подобную интеграцию пытаются проводить на макроуровне, а нужно это делать с учетом потребностей каждой отдельной семьи и отдельного человека.

Остается и проблема общения: в частности, в тех классах, где есть дети переселенцев, нередко случается непонимание между детьми в вопросах языка, традиций, форм и манер поведения: дети попросту не понимают друг друга.

Возвращаться? Куда?

Упомянула Балакирева и о возможном возвращении уехавших из Донбасса. По ее словам, вернуться могут несколько категорий украинцев: 1) те, у кого осталась "существенная недвижимость", которая не пострадала — люди, которым есть, что терять; 2) люди, у которых не получилось интегрироваться на новом месте и 3) "люди преклонного возраста, которые не смогли интегрироваться и хотят вернуться в родные для себя условия, где каждый кустик знаком, где есть, с кем здороваться утром".

"Но куда возвращаться? Мы не видим четкого понимания, когда эти территории станут вновь подконтрольными…. И это вновь формирует у людей ощущение временности, что не корректно в этой ситуации", — сообщила эксперт.

Балакирева упомянула также о грузинском опыте — как решали проблему переселенцев там. Получилось, что после "временного размещения" ВПЛ группа населения "живет вроде как временно, но постоянно, без какой-либо перспективы".

В целом же, уверена социолог, переехавшим людям нужно максимально помочь в нынешней ситуации, а обществу — использовать трудовой потенциал этих людей.

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