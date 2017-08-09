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    Общество

    Переселенцам упростили оформление документов

    (обновлено: )100
    Согласно информации, изменения были внесены в правила регистрации места проживания, теперь они соответствуют закону "О свободе перемещения и свободном выборе места проживания в Украине".
    Украинские переселенцы. Архивное фото
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины изменил порядок регистрации переселенцев Донбасса. Об этом сообщает издание РБК-Украина.

    Митинг переселенцев под Кабинетом министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинские переселенцы: жизнь - чем дальше, тем хуже

    Для переселенцев отменили необходимость вносить данные о регистрации места пребывания.

    Данное решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. Сообщается, что изменения были внесены в правила регистрации места проживания. Так, правила регистрации теперь соответствуют закону "О свободе перемещения и свободном выборе места проживания в Украине".

    Также в сети была опубликована фотокопия постановления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

    РБК-Украина
    Постановление о правилах регистрации места проживания

    Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрированы почти 1,6 миллиона человек как переселенцы из Донбасса и Крыма.

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