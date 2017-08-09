Переселенцам упростили оформление документов

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины изменил порядок регистрации переселенцев Донбасса. Об этом сообщает издание РБК-Украина.
Для переселенцев отменили необходимость вносить данные о регистрации места пребывания.
Данное решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. Сообщается, что изменения были внесены в правила регистрации места проживания. Так, правила регистрации теперь соответствуют закону "О свободе перемещения и свободном выборе места проживания в Украине".
Также в сети была опубликована фотокопия постановления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Постановление о правилах регистрации места проживания
Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрированы почти 1,6 миллиона человек как переселенцы из Донбасса и Крыма.