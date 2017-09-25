Миротворцы на Донбассе: вам быть или не быть?

Валерий Песецкий, аналитик

После очередной Генассамблеи ООН в Нью-Йорке между РФ и Украиной открыт еще один "фронт". Двадцать пятый или тридцать седьмой по счету. Тут с момента распада СССР трудно не сбиться со счета. Зато с уверенностью можно сказать, что точно не последний.

Имя этому "фронту" — голубые каски ООН. Не найдя в течение трех лет минского процесса никакого компромисса по ЛДНР и возможного возврата этих территорий в лоно матери-Украины, решили попробовать такую опцию, как "миротворцы". Но судя по откликам в прессе официальных лиц, процесс не задался. Более того, грозит из стадии поиска компромисса перейти в "горячую" фазу "стрельбы" друг в друга очередными обвинениями в срыве процесса мирного урегулирования ситуации. На том, как показывает опыт прежних переговорных лет, все может и завершиться.

Нынешняя ситуация такова. В Совбезе ООН лежит резолюция РФ по введению миротворцев на Донбасс. И она не устраивает Украину. Альтернативной киевской резолюции нет, как утверждают отечественные СМИ, зато есть позиция. И она выражена письмом Петра Порошенко в СБ ООН еще в 2015 году. Вопрос: на основе чего решение Совета Безопасности ООН может быть принято в ситуации, когда резолюция России, что очевидно, не пройдет? Исключительно на позиции украинской стороны? А что, есть такой модуль решения в практике ООН, как оформление позиции в регуляторный документ? Впрочем, по утверждению Петра Алексеевича, после общения с Дональдом Трампом, в ответ на российскую резолюцию, которая не пройдет, есть две позиции: украинская и американская. Сам американский президент публично слов нашего гаранта не подтвердил. Но и не опроверг. Короче, в сухом остатке альтернативной резолюции у нас нет, но есть две позиции. Наша и Дональда Трампа, который доверил озвучить ее не своему официальному спикеру, а внештатному, но доверенному — Петру Порошенко.

Есть, кроме прочих, одно фундаментальное объяснение, почему в СБ ООН нет альтернативной российской украинской резолюции. Петр Алексеевич фактически уже объявил, что намерен стать президентом Украины повторно. В 2019-м. А с чем идти? С девальвацией гривни, ростом тарифов, усыханием пенсий и прочими социальными "достижениями"? Безвиз ко времени выборов уже сотрется из памяти украинцев, как заслуга президента. Пенсий и зарплат существенно не поднять при полуразрушенной промышленности и экономике. Остается одно: вытащить из шухлядки старый, но вечно актуальный мир на Донбассе под полной юрисдикцией Киева. Тем более что конкуренты по президентской гонке не откажут себе в удовольствии напомнить нынешнему гаранту, что перед избранием в 2014-м году он обещал мир на Донбассе в течение двух месяцев. А закончилось все Иловайском и "позором" в Минске. Так что к теме нужно возвращаться и как-то двигать ее в позитивном для Петра Алексеевича русле. А как? Через голубые каски ООН. На которые будет возложена миссия "деоккупации", судя по озвученному виденью Киевом их роли на Донбассе. "Миротворцы" должны занять территорию ЛДНР целиком и выйти на границу с РФ. Попутно разоружив сепаратистов, прежде всего "отняв" тяжелое вооружение. Для решения вопроса по-справедливости я бы добавил в украинскую резолюцию ООН пункт о том, что голубые каски кадрово должны состоять исключительно из членов украинских добробатов. Впрочем, все еще может быть.

Возвращаясь к теме повторного переизбрания Петра Алексеевича. Мир на Донбассе по киевскому сценарию в канун даты голосования точно был бы "царским" подарком для кандидата, который его реализовал. Наш президент также понимает, что и его коллега в Кремле живет избирательными циклами. А потому до перевыборов в 2018-м будет несговорчив. Когда же переизберется — тогда самое время материализовать украинскую позицию в полноценный проект резолюции. Тем более что базой, пусть и непубличной, может стать, например, такая джентльменская договоренность: заход миротворцев на Донбасс по киевскому сценарию. В обмен — замораживание темы возврата Крыма и отмена санкций по формуле — не частичная отмена, а частичное оставление. В такой степени и объеме, чтобы соблюсти всем сторонам "красивое" лицо. Тем более что и на Западе сегодня немало сторонников такой формулы, где возврат Крыма остается в качестве "дара" будущим поколениям украинцев, а вот сокращение объема санкций прямо привязано к достижениям в "деоккупации" Донбасса.

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По такой формуле усилия Москвы и Киева могут сводиться к тому, чтобы каждая сторона понесла минимальные имиджевые потери, получила максимальные политические и экономические бонусы и все вписалось в избирательные президентские циклы Украины и России. В таком контексте появление сейчас украинской резолюции в СБ ООН точно неуместно и не ко времени. Нужно дать возможность россиянам поупираться, сформулировать список желаемого в обмен на корректировку формулы резолюции. И главное — не мешать Владимиру Путину переизбираться на очередной второй срок в образе защитника Донбасса.

Конечно не факт, что авторская гипотеза материализуется. Но есть основания полагать, что все крупные мировые игроки достаточно утомлены тупиком на востоке Украины. Потери несут все. И выход ищут все. Может он уже таки прорисовывается?