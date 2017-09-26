В тупике. Deutsche Welle о переговорах по пленным в Донбассе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Родственники украинских военных, находящихся в плену в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", требуют от властей Украины скорейшего освобождения своих близких. Между тем последние переговоры, посвященные обмену пленными в Донбассе и прошедшие 20 сентября в Минске, не дали конкретных результатов. Власти Украины озвучили формулу, по которой готовы менять пленных, но ответа другой стороны пока не получили", — пишет Лилия Ржеутская в статье для Deutsche Welle.

Отчаяние и уныние родственников пленных

"Моя жизнь разделилась на до и после. Он попал в плен в феврале 2015-го. Последний год нет никаких изменений: ни позвонить, ни передать ничего не могу туда, хотя он просит какой-то теплый плед, поскольку ему, наверное, снова придется там зимовать", — рассказала, сдерживая слезы, Наталья Герасименко, жена военнослужащего батальона" Кривбасс" Николая Герасименко. Он был призван в ВС Украины летом 2014 года, служил в Донбассе, был водителем а во время "дебальцевского котла" попал в плен к ополченцам, которые содержат его в исправительной колонии городка Макеевка, недалеко от Донецка, продолжает автор публикации.

"Портрет мужа изображен на футболке, которую Гераисменко специально надела, когда пришла к зданию Верховной Рады. Здесь собрались такие же как она — родственники украинских военных, которые находятся в плену "ЛНР" и "ДНР". Заплаканные матери, мрачные отцы, отчаявшиеся жены и сестры заложников снова собрались в Киеве. Уже почти год они не получают никаких позитивных новостей от переговорщиков, которые ездят в столицу Беларуси договариваться о выполнении минских соглашений, одним из пунктов которых значится освобождение всех пленных", — пишет журналистка.

В этот раз родственники вышли на акцию протеста под украинский парламент, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. "Президент все время говорит об освобождении заложников, но если бы после каждого его выступления хоть по одному человеку освобождали, то наверняка они бы не сидели там годами. Надо что-то менять. Люди не могут ждать бесконечно. Они теряют веру", — возмущается Наталья Герасименко.

Слышат ли родных пленных украинские власти?

"За эти три года родственники пленных уже не раз были в Киеве: пикетировали посольство России, ходили в Администрацию президента, встречались с послами и представителями международных организаций. Всех этих людей объединяет одно желание — освободить своих родных. Они поддерживают друг друга, делятся новостями из Донбасса, надеясь услышать о своих мужьях и сыновьях хоть что-то", — говорится в статье.

"Каждый раз я бросаю работу и сломя голову еду в Киев на акции. Еду не только ради своего сына, а ради всех их. Ведь даже вместе нас не слышат, а кто услышит в одиночку?" — рассуждает Сергей Богдан, отец военнослужащего Валентина Богдана из города Золочев Львовской области. Валентин уже почти год находится в плену у ополченцев в Луганске, говорится в статье.

"Но представительница Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко отрицает, что родных пленных украинские власти не слышат. Всех мам, родителей, жен военнослужащих, которые пришли под Верховную Раду, Геращенко знает поименно. Ближе к вечеру в четверг, 21 сентября, после завершения пленарного заседания парламента, она опять идет к ним, чтобы рассказать о последних переговорах в Минске", — пишет автор статьи.

В этот раз снова без хороших новостей: "Нам удалось одобрить список из наших 88 человек. Из них 69 находятся в Донецкой области, 19 — в Луганской. Мы предлагаем им 313. Это все, кого можем отдать по нашему законодательству. Пока ответа нет. Ждем его". Геращенко рассказывает родным пленных, о чем шла речь на встрече ТКГ в Минске.

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Не забывает упомянуть, что украинская сторона продолжает разыскивать, где ополченцы содержат 144 человека, которые есть в списке пленных, продолжает автор сттьи. В который раз Геращенко констатирует, что "ДНР" и "ЛНР" требуют освободить тех лиц, кого Украина не может освободить. После услышанного родные пленных в еще большем отчаянии, отмечает журналиска.

Освобождение пленных: почему так долго?

"Надо менять схему переговоров. Может, там нужны не политики, а человек, который имеет опыт освобождения заложников", — предлагает Наталья Герасименко. Она уже не сдерживает слез: "Сейчас там ведут переговоры дипломаты, политики, у которых большие амбиции. Мне безразлично, как они будут это делать, но если они взяли на себя ответственность за страну и наших ребят, я имею право прийти сюда и спросить: почему так долго? И когда это закончится?".

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"После встречи с Ириной Геращенко родственники пленных разъехались по домам, но обещали вернуться к парламенту через две недели, если к этому времени не будет освобожден хотя бы один человек из списка пленных", — говорится в статье.