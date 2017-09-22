Из Донбасса: ДНР на международной арене

Сергей Иванов, Донбасс

Центр будет выполнять представительские функции, способствовать укреплению международного имиджа республики, расширению экономических и социокультурных связей, привлечению инвестиций и проработке перспектив ведения совместного бизнеса. Об этом накануне сообщили в министерстве иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В понедельник, 25 сентября 2017 года, в городе Марсель (Франция) состоится торжественное открытие представительского центра ДНР во Франции. Представительский центр ДНР во Франции будет выполнять представительские функции, а также способствовать проведению совместных информационных кампаний по укреплению международного имиджа Донецкой народной республики, расширению экономических и социокультурных связей с иностранными государствами", — говорится в сообщении на сайте МИД ДНР.

Во внешнеполитическом ведомстве самопровозглашенной республики подчеркивают важность открытия еще одного представительского центра ДНР в Европе и выражают надежду на то, что скорое открытие и деятельность представительства во Франции станет очередным шагом на пути к становлению Донецкой народной республики как полноценного субъекта международного сообщества.

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Отметим, что в сентябре 2016 года власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили об открытии первого в странах Европейского союза представительского центра ДНР, который расположился в чешском городе Острава (с 2009 года город-побратим Донецка — Авт.). В декабре того же года объявлено об открытии второго представительского центра ДНР в итальянском городе Турине. В начале 2017 года представительские центры зарегистрированы в Финляндии и Греции.

При этом в МИД самопровозглашенной ДНР заявляли, что сотрудниками дипломатического ведомства ведется работа по открытию представительских центров республики в других странах Европы. Кроме того, представительский центр ДНР продолжительное время существует и в Крыму — в городе Симферополе.

При этом украинские власти неоднократно выражали обеспокоенность и подчеркивали, что открытие в странах Евросоюза так называемых представительств ДНР противозаконно и не может иметь никакой юридических силы.

В конце марта 2017 года дипломаты МИД Украины выразили протест против открытия в Остраве представительства ДНР, направив соответствующую ноту посольству Чехии в Киеве. Позже суд города Острава, принял решение о ликвидации общественной организации, именуемой как представительство Донецкой народной республики. При этом в МИД Чехии подчеркивали, что представительский центр ДНР в Остраве не имеет аккредитации при внешнеполитическом ведомстве и не обладает дипломатическим статусом.

Опровергали информацию об открытии официального представительства ДНР и в Греции. В министерстве иностранных дел Греческой Республики отмечали, что официальные власти не признают Донецкую и Луганскую народные республики, а значит присутствие на ее территории какого-либо представительства ДНР и ЛНР полностью исключено.

По словам греческих дипломатов, любые действия, подрывающие территориальную целостность Украины, находятся в резком контрасте с установленной позицией греческого правительства. Аналогичные заявления об отсутствии в своих странах дипломатических ведомств самопровозглашенных республик Донбасса делали власти Италии и Финляндии.

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В свою очередь в самопровозглашенных республиках Донбасса настаивают на том, что их представительские центры в странах Европы регистрируются в качестве некоммерческих общественных организаций в соответствии со всеми нормами и требованиями законодательства того или иного государства. По факту закрытия представительства Донецкой народной республики в Чехии в дипломатическом представительстве ДНР заявили о прямом проявлении политики двойных стандартов, неприкрытой цензуре и отсутствии соблюдения основных принципов демократического устройства государства.