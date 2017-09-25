Упал, отжался, дезертировал. От чего бегут украинские солдаты

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

По разнарядке на срочную службу военкомы должны призвать более 10 тысяч человек. Им придется серьезно попотеть, собирая необходимое количество среди не рвущихся на службу молодых людей. Не каждый из 20-27-летних парней рвется сменить легкие кроссовки на тяжелые и неудобные берцы. Потому что год, а для кого полтора, которые надо отдать "священной обязанности", на гражданке можно потратить с большей пользой — на учебу, на приобретение опыта работы, на трудовой стаж по специальности, даже на устройство личной жизни. И все потому, что сегодня в украинской армии срочников ждет не боевая подготовка, а лопата с метлой и полная деградация.

Рэмбо в армии не готовят

Что творится сегодня в украинской армии не известно обычному гражданину, но зато те, кто оттрубил свое, взахлеб рассказывают обо всех прелестях службы срочника.

В 22 года Владимиру из Винницы пришлось пойти на срочную службу. Не поступил в магистратуру и повестка его настигла. Парень решил, что год пролетит незаметно, военкомы сладко пели о том, что на службе он научится военном делу, постреляет всласть, возмужает — захочет, останется на контракт, люди с дипломом бакалавра легко по служебной лестнице могут подняться. Но на поверки все оказалось с точностью до наоборот.

"С первых дней своей службы я не понял, что я здесь делаю и зачем вообще нужна эта служба. Первое время, до присяги, нас муштрували ходить по плацу, выполнять команды, заставляли зубрить присягу и устав, подшивать по размеру форму, растаптывать берцы. Короче, привыкали к тяжелому армейскому быту. А вот после присяги начался ад", — делится воспоминаниями о свое службе в войсках винничанин Владимир.

По словам Владимира, хоть он и попал служить в войска связи, оружие держал в руках только в день присяги. Стрельбы? Нет, он о таком даже не слышал.

"Как сказал командир, в украинской армии главное оружие солдата — лопата и метла. Вот мы с утра и до вечера занимались уборкой территорией, покраской, побелкой, перетягиванием с одного места на другое катушех, переносом мебели, выгрузкой погрузкой продовольствия и прочего. Всего да же не упомнишь. Навыки дворника и грузчика я приобрел, не спорю. А вот стрелять так и не научился. В оставшееся время мы развлекались кто, чем хочет и может и самым безобидным было "втыкание" в мобильный телефон", — объясняет Владимир.

Тяжелая работа хорошо давалась парням из сел, чье количество над городскими преобладало, вспоминает Владимир. Как они рассказывали, в селах и райцентрах вообще тоска, в армии веселее — накормят, хоть и так себе, но три раза, оденут и обуют. А для них это еще возможность не возвращаться домой — заключить контракт и получать уже зарплату. Правда, были и такие, кто жалел, что не успел слинять на заработки за границу, как односельчане, которые, пока он числиться в армии зашибают доллары и евро. По их подсчетам, за год можно легко тысяч 20 зеленых привести с заработков, а они тут время зря теряют.

Как объяснял Владимир, в армии сейчас и голодно и холодно. Харчи подбрасывали родители, как и деньги, чтобы можно было сбегать в ближайший магазин и затариться. Нижнее белье, все сам покупаешь. А еще в армии возродилась "дедовщина".

"У нас была тройка "дедов", самое смешное, младше по возрасту меня и некоторых пацанов. Они сначала нас, только что пришедших попытались строить, но среди "молодых" оказались и постарше и по опытнее, быстро им объяснили, что "быковать" не надо. Нет, но как к более опытным прислушивались и, когда они что-то просили, выполняли. Но все обходилось без эксцессов", — отмечает бывший солдат.

А, по большом счету, армию, в которую попал срочник Владимир, он охарактеризовал так: "Если тебе нечем заняться год и больше; если хочешь приобрести навыки грузчика, дворника, строителя; если планируешь полностью деградировать — тогда тебе прямая дорога в армию. Это самое бесполезное времяпровождение, которое можно придумать, потому что Рэмбо там не готовят".

Экономия на обслуге

К сожалению, Владимир прав. Сегодня солдат — срочник — это дешевая рабсила. Даже в Минобороны Украины заявили, что "военнослужащими срочной военной службы в первую очередь комплектуются арсеналы, базы, склады и посты для обеспечения жизнедеятельности боевых военных частей". А обеспечение жизнедеятельности воинской части — это имена та подсобная работа, которую не будут делать ни контрактники, ни офицеры. Для этого надо нанимать гражданских и платить им хорошую зарплату. Но можно же и сэкономить.

Каждый срочник получает единовременно 3293 гривны: 3200 из них — разовая денежная помощь призывнику (в размере двух прожиточных минимумов) и еще 93 гривны — деньги на "подготовку и проведение призыва без учета питания и расходов на транспорт". При этом ежемесячно бойцу выделяется на пирожки 120 гривен. Но, что интересно, в прошлом году материальная помощь призывникам выдавалась в размере двух минимальных зарплат (на данный момент это 6400 гривен), однако после решение о повышении минималки вместо двух минимальных зарплат приняли решения выдавать два прожиточных минимум, а то слишком жирно получается.

А ведь эпопею с "почетной обязанностью отдать долг Родины" почти прикрыл президент Виктор Янукович и был взят курс на создание контрактной армии, с мотивированными бойцами, а не со срочниками, которых насильно загоняли на службу. В 2013 президент подписал указ о том, чтобы срочников набирали лишь во внутренние войска МВД. Минобороны Украины разработало концепцию, содержащую план реформирования и развития вооруженных сил, которая должна была быть реализована до 2017 года. Число украинских военных должно было уменьшить почти в 2,5 раза, вместо 192 000 должно было остаться 70 000 человек. Но уже 1 мая 2014 года срочную службу вернул и.о. президента Турчинов. Весной и осенью каждый год 14-16 тысяч молодых людей от 20 до 27 лет должны бросить дом, семьи, детей, работу и год, а кто полтора "обеспечивать жизнедеятельность боевых воинских частей". И только 4-5 тысяч нацгвардейцев из числа призывников заняты по специальности — охраной, как правительства от митингующих, так и стратегических объектов.

Этой осенью, в октябре, подлежат призыву на срочную военную службу 10 460 человек. В ВСУ будут служить 6360 человек, в Нацгвардии — 3500 человек, в Государственной специальной службе транспорта — 600 человек. Для проведения призыва граждан на срочную военную службу в октябре потратят 34 446 139 гривен.

По образцу СССР

"Сегодня солдаты-срочники очень выгодны для армии, не смотря на казалось бы миллионные затраты. Скажем, что на питание в день на каждого солдата минобороны выделяет аж 70 гривен. Уж не знаю, как удается прокормить, но не уверен, что бойцы сыты. Без призывников-срочников армия существовать не может, жизнеобеспечение вооруженных сил осуществляется за счет них. Они тянут на себе внутреннюю караульную службу, они занимаются всеми хозяйственными функциями. Если от них сегодня отказаться, тогда встанет вопрос о боеспособности некоторых частей. Контрактников сложно загнать во внутренний наряд, в караул, для этого надо все менять — начиная от помещений, условий контракта и заканчивая уставом гарнизонной караульной службы. Внутренний наряд тоже надо менять. Сегодня у нас все осталось как при советском союзе", — рассказывает РИА Новости Украина военный эксперт Олег Жданов.

Никакой боевой и огневой подготовкой солдаты срочники не занимаются — это факт, отмечает эксперт. Единственное, проходят курс молодого бойца — строевую подготовку, изучение устава, правильное обращение с оружием. Боевая подготовка только на бумаге, реально, они через день, два в нарядах.

"Чтобы был порядок в армии, надо ответить на вопрос, какую мы армию строим, по образу какой страны — Швейцарии, Израиля, Германии, США или же оставляем образец СССР, как сейчас, с небольшим вкраплением контрактной армии. Поэтому мы и топчемся на месте и без срочников армия загнется, обслуживающий персонал никто не отменял. По хорошему, надо менять структуру ВСУ. Мы уже столкнулись с тем, что отслужившие срочную службы люди, как резервисты — нулевые. Они в военном деле ничего не смыслят. Но самое страшное, что этих срочников через полгода службы, как «подготовленных» солдат, уговаривают подписать контракт. Как только подписывается контракт, солдат оказывается в АТО. По статистике потерь — сегодня среди убитых и раненых пацаны до 27 лет, вчерашние солдаты срочной службы, необстрелянная молодежь. Это страшно. Но руководство армии, президента это устраивает. Армия сегодня скатывается на уровень 2013 года — полная деградация, отсутствие вооружения, системы подготовки войск, отсутствие желающих идти в АТО", — подчеркивает Олег Жданов.

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Призыв на службу в армию срочников будет сегодня и завтра. Они сегодня главная дешевая рабочая сила. И не удивительно, что большая часть парней стараются сделать все, чтобы не попасть в армию.