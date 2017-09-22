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    Политика

    ДНР не намерена обсуждать предложенные Украиной списки для обмена пленными

    (обновлено: )38740
    Как заявил журналистам полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин, предложенные Киевом для обмена цифры не соответствуют действительности, так как они не включают в себя категории, которые власти Украины считают особо тяжкими.
    Денис Пушилин. Архивное фото
    Associated Press Sergei Grits

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Списки пленных, предложенные для обмена Киевом, не соответствуют действительности, самопровозглашенная Донецкая народная республика их обсуждать не намерена, заявил журналистам полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

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    president.gov.ua
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    "Эти цифры (предложенные Киевом для обмена) не соответствуют действительности, так как они не включают в себя категории, которые они (власти Украины) считают особо тяжкими. Эти цифры мы рассматривать не намерены. У нас есть масса граждан, которые, по нашему мнению, также подлежат освобождению", — сказал Пушилин.

    Он напомнил, что Киев не оставляет попыток разделить подлежащих обмену граждан на категории или вычеркнуть их из списков на обмен.

    Ранее лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук сообщил о предложении обменять 87 на 309 пленных.

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