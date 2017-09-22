ДНР не намерена обсуждать предложенные Украиной списки для обмена пленными

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Списки пленных, предложенные для обмена Киевом, не соответствуют действительности, самопровозглашенная Донецкая народная республика их обсуждать не намерена, заявил журналистам полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

"Эти цифры (предложенные Киевом для обмена) не соответствуют действительности, так как они не включают в себя категории, которые они (власти Украины) считают особо тяжкими. Эти цифры мы рассматривать не намерены. У нас есть масса граждан, которые, по нашему мнению, также подлежат освобождению", — сказал Пушилин.

Он напомнил, что Киев не оставляет попыток разделить подлежащих обмену граждан на категории или вычеркнуть их из списков на обмен.

Ранее лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук сообщил о предложении обменять 87 на 309 пленных.