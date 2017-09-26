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    Силовики обвинили ополченцев в обстрелах в Донбассе

    (обновлено: )3401
    В пресс-центре АТО сообщили, что в ответ на обстрелы ополченцев украинские военнослужащие 11 раз открывали огонь. На приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны Водяное и Талаковка.
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Силовики заявили во вторник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 13 раз открывали огонь по их позициям.

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    "Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие. В ответ военнослужащие сил АТО 11 раз открывали огонь. Потерь среди наших защитников нет", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

    По информации силовиков, на донецком направлении огонь велся из крупнокалиберного пулемета вблизи Авдеевки и Майорской. Военные также утверждают, что на приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны Водяное и Талаковка. Кроме того, по данным силовиков, из минометов калибром 82 миллиметра были обстреляны дома жителей Марьинки.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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