Бортник: манипулировать Украиной будут, пока не решится проблема Донбасса

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возможны. Для этого необходимо разрешить введение миротворческих сил ООН. Так считает спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, проведение выборов на оккупированных территориях невозможно, пока Украина не получит необходимого доступа к территории. Волкер считает, что если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, то это позволит ускорить выполнение минских договоренностей.

Возможно ли провести выборы на неподконтрольных территориях Востока, проанализировал в эфире радиостанции Голос столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що змінить миротворча місія ООН? Як вона може допомогти в організації виборів на окупованих територіях сходу?

— В принципі миротворча місія ООН може вирішити кілька ключових, я би сказав, таких бар'єрних проблем, які сьогодні не дозволяють реалізовувати Мінські угоди. Перша проблема — це проблема безпеки. Тобто місія може розвести сторони на достатні відстані в правильний спосіб, який дозволить уникати ескалації конфлікту, дозволить уникнути масштабних взаємних обстрілів, які ми сьогодні спостерігаємо. Друге — миротворча місія ООН може забезпечити правові належні умови для організації проведення виборів та встановлення їхнього результату. Тому що сьогодні дійсно є проблема, навіть, якщо безпека буде якимось чином досягнута, питання безпеки, як проводити вибори на території, де правова система і функціонування демократичного права суттєво обмежене, скажімо так толерантно. І як за таких умов забезпечити демократичний виборчий процес, це питання також потенційно могли б вирішити миротворці. Більше того, вони дозволять встановити більш-менш легітимний результат цих виборів, дозволять забезпечити обрання легітимних органів місцевої влади, які вже будуть відновлювати і безпосередньо реінтегрувати в політичному, юридичному, різних планах, адміністративному, ці регіони до складу України. Але, на жаль, на мою думку, поки що від ідеї до самої реалізації ідеї миротворців ми ще дуже далеко, тому що сторони займають абсолютно протилежні позиції в трактуванні ідеї миротворців.

Хто і що заважає реалізації ідеї миротворців на Донбасі?

— Що — це передусім різне бачення самої цієї місії миротворчої, цілей. Тобто, якщо, умовно кажучи, Росія бачить у миротворцях певний інструмент, який має забезпечувати охорону місії ОБСЄ, і не на всій території, а лише там, де знаходиться місія ОБСЄ, такі собі, знаєте, миротворці-охоронці для місії ОБСЄ. І таким чином, на думку росіян, має досягатися стабілізація конфлікту, і в таких умовах мають проводитися вибори, але за правилами з гравцями, які вже сформувались на тих територіях, безумовно, під російським впливом. А Україна вбачає в миротворцях інструмент такого виштовхування Росії в невійськовий спосіб, в політико-дипломатичний спосіб з тих територій. Безумовно, обидва підходи, на мою думку, в чистому вигляді реалізувати неможливо, адже це буде означати перемогу абсолютно однієї або іншої сторони, а сьогодні в цій війні перемоги немає, і швидше за все тут зможе працювати якийсь компромісний варіант. Росія свій підхід вже сформувала у вигляді проекту резолюції, який лежить у Раді безпеки ООН. Чекаємо такий же проект від України, мабуть. Хоча тут виникають дуже суттєві ризики, що в результаті може з'явитися третій проект, наприклад, китайський чи французький, який буде примушувати йти обидві сторони на дуже болючі поступки, особливо враховуючи те, що в Росії йдуть президентські вибори — вже кампанія, а в Україні вже фактично теж ми перебуваємо на початку президентських і парламентських виборів 2019 року.

Є якісь конкретні персоналії, які перешкоджають цьому процесу?

— Я думаю, що ключова сьогодні причина — це продовження геополітичного протистояння між Росією і США. Українська карта, вона є однією з карт цього протистояння, крім китайської чи північно-корейської, по-різному її можна називати, і сирійської, європейської, і поки що немає ознак того, що обидві сторони готові йти на якісь компроміси, поки що є ознаки того, що обидві сторони намагаються використовувати український фронт просто для продовження цієї боротьби. От, на жаль, тому, я думаю, що наразі дуже складно говорити про реалізацію цієї ідеї.

У компанії Сирії і КНДР Україна якось мляво виглядає, чи ні?

— Так, ми сьогодні трошечки на другому плані, попри на те, що питання залишаються вкрай актуальним, але оскільки його вирішення немає очевидного, то ми сьогодні відсунуті на другий план, адже по Сирії існує співробітництво між США і Росією, дуже складне, конфліктне, вороже іноді, але співробітництво. Ситуація з Північною Кореєю більш цікавить світ, тому що дійсно сьогодні Північна Корея загрожує світові, і вона теж більш важливіша. Ми сьогодні, на жаль, в зв'язку з тим, що відсутня перспектива для розв'язання цього конфлікту, ми трішки перебуваємо в тіні, це не є головною картою.

Є думки, що вибори на Донбасі врятують ситуацію, повернуть нам українську територію. Чи так це насправді?

— Ви знаєте, я можу казати красиві речі, щоби комусь подобатися, а можу казати правду. Якщо ми не будемо проводити вибори і не будемо реінтегрувати ці території, то ми потрапимо в ситуацію геополітичної пастки, геополітичного чистилища, такого, як потрапила Грузія, яка пройшла дорогою всіх необхідних реформ, але немає ніякої перспективи сьогодні реальної для вступу в ЄС, для вступу в НАТО в зв'язку з тим, що не вирішені територіальні спори по Абхазії і Осетії, тому ця країна між небом та землею виявилась в цивілізаційному, геополітичному плані.

Щоби уникнути цієї ситуації, нам, безумовно, потрібно реінтегрувати Донбас, але потрібно розуміти, що, попри всі колосальні жертви, ми цю війну не виграли, і реінтеграція Донбасу для нас передбачатиме, в тому числі, певні поступки для тих людей, які проживають на тих територіях. Це договір купівлі-продажу — ми відновлюємо там український прапор, український суд, українські правоохоронні органи, Україну в цілому, але ми також маємо бути готові йти на певні поступки економічні, гуманітарні для тих людей, якщо ми хочемо повернути Донбас. В іншому разі ми виявимось знову ж таки в тому саму геополітичному чистилищі, в якому сьогодні знаходиться Грузія, ми втратимо просто вектор руху кудись навіть, тобто ми будемо країною, якою продовжують грати в футбол геополітичний, і країною, якою продовжують маніпулювати великі геополітичні гравці.

Яким чином Центральна виборча комісія може впливати на забезпечення законності виборів? Здається, що це абсолютно неможливо зараз.

— Так, абсолютно правильне питання. Існує багато схем цих виборів, на мою думку, більш об'єктивнішою схемою була би організація цих виборів не Центральною виборчою комісією України, а за спеціальною процедурою організації ОБСЄ, в них є спеціальні відділи, які займаються виборами. Можливо, під міжнародною егідою необхідно ці організовувати вибори. Весь їхній процес забезпечувати охороною миротворців ООН, тобто миротворці мають зайти, можливо, за кілька місяців до початку цих виборів для того, щоби дати можливість всім кандидатам брати в них участь. І от таким чином при міжнародному посередництві організовувати обрання легітимних органів місцевої влади. Звичайно, при підтримці, при консультаціях і при певній координації з боку Центральної виборчої комісії, але не варто сподіватися, що нам дозволять провести такі стандартні абсолютно вибори на тих територіях, і допустять українську Центральну виборчу комісію. Тим паче, є і колізія норм права, але це буде дуже складно.

Є багато запитань, наприклад, як чітко визначити, хто має право голосувати, як повернути внутрішньо переміщених осіб і дати їм можливість брати участь у виборах, і чи не будуть на цьому спекулювати?

— Безумовно будуть, на мою думку, всі люди, які були зареєстровані на неконтрольованих територіях станом на 1 березня 2014 року, мають право і голосувати, і обиратися. Але тут можливі теж варіанти. Тут важливо уникнути певних ескалацій, тому що ми розуміємо, що деякі праві організації, умовно кажучи, можуть бути серйозними подразниками на тих територіях, і, безумовно, деякі одіозні лідери так званих ДНР, ЛНР також можуть будуть дуже серйозними подразниками. Мені здається, що частина найбільш радикальних людей і організацій мають бути спеціальним рішенням, можливо, міжнародних посередників, усунуті від виборів, але тут треба, безумовно, зберігати баланс. Всі інші люди мають право і голосувати, бути обраними від відповідних місцевих органів влади.

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А яка реакція самопроголошеної влади так званих ДНР і ЛНР? Чи погодяться вони на проведення виборів під наглядом миротворчої місії?

— Складно сказати. Поки що український варіант безумовного введення миротворців на всю територію, включаючи кордон між Україною і Росією, вони відкидають, що очікувано. Я думаю, що, враховуючи те, що вони дуже обмежено суверенні, ми чудово розуміємо про домінуючий вплив Росії на цих територіях, що вони вимушені будуть погодитись на той варіант, який ми погодимо з Росією. Хоча там також будуть проблеми з їхніми радикалами, будуть ще не менш гострі, ніж ми маємо сьогодні проблему з українськими радикалами.

К слову, президент Петр Порошенко на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке призвал ввести как можно быстрее в Украину миротворческую миссию ООН. Политолог-международник Антон Кучухидзе отметил, что Украина только критикует российскую инициативу по введению миротворцев на Донбасс, но свой план в публичном доступе так и не предоставила.

При этом директор Института политического анализа Сергей Толстов считает, что нынешнее предложение Украины о введении миротворцев ООН на Донбасс Совбез ООН не поддержит.