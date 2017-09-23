Порошенко против размещения миротворцев в Донбассе по сценарию РФ

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН должна разместиться на всей территории Донбасса и не будет осуществляться по сценарию России.

"Конечно, это не будет российский сценарий. Миротворческая миссия должна быть под мандатом ООН и располагаться на всей территории Донбасса — до границ между Россией и Украиной, чтобы не позволять русским войскам с вооружением проходить на оккупированные территории. И, конечно, мы будем приветствовать увеличение роли наших партнеров в этом вопросе", — цитирует слова Порошенко после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-служба украинского лидера.

Порошенко также отметил, что Украина заинтересована в получении канадского опыта миротворческих операций. "Я хотел бы напомнить всему миру: более 400 украинцев участвуют в миротворческих операциях. Сейчас тяжелые времена — нам нужны миротворцы в Украине. И это должно выполняться в рамках стандартов ООН, и я уверен, что это будет кратчайший путь для установления мира на украинской земле", — добавил украинский лидер.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.