Песков о миротворцах. Речи о размещении на границе с РФ не идет

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Речи о размещении миротворцев ООН на украино-российской границе в Донбассе не идет, все это прописано в минских договоренностях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва готова обсуждать альтернативные предложения по миротворцам в Донбассе.

"Суть российского предложения, инициативы заключается в том, чтобы эта миссия ООН могла бы обеспечивать безопасность сотрудников миссии ОБСЕ в тех местах, где сотрудники миссии ОБСЕ выполняют свои функции. Главным образом они выполняют свои функции на линии разграничения", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, изменилась ли позиция России по этому поводу и о полномочиях миссии ООН по поводу контроля украино-российской границы.

"Речь идет об обеспечении безопасности миссии сотрудников ОБСЕ там, где они этим занимаются, при этом речи не идет о размещении миротворческой миссии ООН на границе. Дело в том, что размещение каких-то миссий на границе — это все четко прописано в минских договоренностях — это шло бы, собственно, вразрез с минскими договоренностями, а главное, что в любом случае любые модальности работы каких-то миссий подлежат, конечно же, согласованию между сторонами конфликта, а именно между Киевом и непризнанными республиками Донбасса", — добавил Песков.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.