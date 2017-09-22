Ввод миротворцев зафиксирует, что Украина потеряла Донбасс – Спиридонов

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Глава государства Петр Порошенко, выступая на Совбезе и Генассамблее ООН, поднял вопрос размещения миротворцев в Донбассе. Президент считает, что миротворцы помогут восстановить суверенитет Украины в регионе.

Порошенко также отметил, что по отправке миротворцев в Донбасс возможен компромисс. Киев также настаивает, чтобы миротворцы ООН располагались "на всей территории страны, оккупированной Россией". Кроме того, на заседании Совбеза Порошенко призвал генсека ООН направить техмиссию по оценке ситуации на Донбассе для подготовки развертывания миротворческой миссии.

Затронул тему миротворческого контингента в Донбассе и на Генассамблее ООН.

"Убеждены, что полноценная миротворческая операция ООН является единственным эффективным решением для деэскалации, защиты народа Украины и для приближения нас к политическому урегулированию. Миротворцы и их мандат должны покрывать всю оккупированную территорию, включая российско-украинскую государственную границу. Это обязательное условие", — сказал президент.

По мнению политического эксперта Николая Спиридонова, тема миротворцев от Порошенко на Совбезе ООН прозвучала "довольно неожиданно".

"В своём выступлении на Совбезе ООН Пётр Порошенко выступил за введение миротворцев на Донбасс. Это прозвучало немного неожиданно, поскольку вопрос недавно поднял президент России и было бы логично, если бы президент Украины выступил против", — написал Спиридонов на своей странице в Facebook.

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Политэксперт считает, что размещение миротворцев в Донбассе даст шанс прекратить в Донбассе боевые действия, однако "юридически зафиксирует потерю Донбасса".

"Что может дать введение миротворцев? Думаю, что тут есть плюс и минус: плюс состоит в том, что есть шансы прекратить боевые действия, а минус, что особых шансов на быстрое возвращение Донбасса не будет. Наличие миротворцев юридически зафиксирует, что Донбасс мы временно потеряли…", – отметил Спиридонов.

Вместе с тем, эксперт подчеркнул, что в размещении миротворцев в Донбассе больше плюсов, чем минусов.

"Сначала нужно прекратить эту ужасную войну, а уже потом будет видно, что делать дальше", — подытожил Спиридонов.

Facebook Николая Спиридонова Комментарий Николая Спиридонова

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.