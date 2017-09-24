Политолог озвучил, сколько будут стоить миротворцы ООН в Донбассе

"Надо понимать, что США настроены на сокращение затрат на ООН. Миротворческая миссия — достаточно дорогостоящая вещь, такая миссия может стоить свыше миллиарда долларов в год. Сегодня для Дональда Трампа ключевые вопросы — это не Украина и РФ, а Северная Корея и другие азиатские станы", — сказал Якубин в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.