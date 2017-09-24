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    Политолог озвучил, сколько будут стоить миротворцы ООН в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (155)

    (обновлено: )16610
    По словам политолога Алексея Якубина, какими бы громкими не были заявления президента Петра Порошенко, вопрос введения миротворцев будет решаться без его участия и зависит, кроме всего прочего, от финансовой составляющей.
    РИА Новости Украина

    "Надо понимать, что США настроены на сокращение затрат на ООН. Миротворческая миссия — достаточно дорогостоящая вещь, такая миссия может стоить свыше миллиарда долларов в год. Сегодня для Дональда Трампа ключевые вопросы — это не Украина и РФ, а Северная Корея и другие азиатские станы", — сказал Якубин в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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