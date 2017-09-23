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    Порошенко и глава МИД Канады обсудили ввод миротворцев в Донбасс

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (154)

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    Как сообщил пресс-секретарь главы украинского государства, состоялся "плодотворный и вдохновляющий разговор с министром иностранных дел Канады Фриланд о миротворческой миссии в Донбассе и деоккупации Крыма".
    Президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 23 сентября, обсудил с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд введение миротворческой миссии в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

    Антон Кучухидзе
    Антон Кучухидзе, facebook
    Политолог: миротворцы в Донбассе – пустые разговоры власти о мире

    "Это международные переговоры, которые традиционно ведутся на украинском языке. Плодотворный и вдохновляющий разговор с министром иностранных дел Канады Фриланд о миротворческой миссии в Донбассе и деоккупации Крыма", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

    Напомним, Порошенко находится с рабочим визитом в Канаде, он уже провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

    Ранее президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. 

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