Порошенко и глава МИД Канады обсудили ввод миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 23 сентября, обсудил с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд введение миротворческой миссии в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Это международные переговоры, которые традиционно ведутся на украинском языке. Плодотворный и вдохновляющий разговор с министром иностранных дел Канады Фриланд о миротворческой миссии в Донбассе и деоккупации Крыма", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Напомним, Порошенко находится с рабочим визитом в Канаде, он уже провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Ранее президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.