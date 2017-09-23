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23.09.201714:49
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    Фотоленты

    Визит Порошенко в Канаду: "Игры Непокоренных" и Трюдо

    (обновлено: )37
    Порошенко на встрече с украинскими участниками Игр Непокоренных
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Визит Порошенко в Канаду
    Супруга президента с визитом в Канаде
    Визит Порошенко в Канаду
    Порошенко на встрече с украинскими участниками Игр Непокоренных
    Визит Порошенко в Канаду
    Порошенко на встрече с украинскими участниками Игр Непокоренных
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Визит Порошенко в Канаду
    Порошенко на встрече с украинскими участниками Игр Непокоренных
    Порошенко на встрече с украинскими участниками "Игр Непокоренных"
    Пресс-служба Администрации президента
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Пресс-служба Администрации президента
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Пресс-служба Администрации президента
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Пресс-служба Администрации президента
    Визит Порошенко в Канаду
    Визит Порошенко в Канаду
    Пресс-служба Администрации президента
    Супруга президента с визитом в Канаде
    Супруга президента с визитом в Канаде
    Пресс-служба Администрации президента
    Визит Порошенко в Канаду
    Визит Порошенко в Канаду
    Пресс-служба Администрации президента
    Порошенко на встрече с украинскими участниками Игр Непокоренных
    Порошенко на встрече с украинскими участниками "Игр Непокоренных"
    Пресс-служба Администрации президента
    Визит Порошенко в Канаду
    Визит Порошенко в Канаду
    Пресс-служба Администрации президента
    Порошенко на встрече с украинскими участниками Игр Непокоренных
    Порошенко на встрече с украинскими участниками "Игр Непокоренных"
    Пресс-служба Администрации президента
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Пресс-служба Администрации президента
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Пресс-служба Администрации президента
    Визит Порошенко в Канаду
    Визит Порошенко в Канаду
    Пресс-служба Администрации президента

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    Порошенко на встрече с украинскими участниками "Игр Непокоренных"

    Президент Украины Петр Порошенко на открытии "Игр Непокоренных" в Торонто (Канада) поприветствовал украинскую команду.

    "Я очень горд быть сегодня здесь для признания украинской команды, которая впервые будет участвовать в "Играх Непокоренных"! Эти солдаты представляют суть несокрушимости духа украинской армии. Они храбры. Они непобедимы. Они сильны. Они полагаются друг на друга. Они готовы отдать свою жизнь за собратьев по оружию и своих родных. И они настоящие бойцы", – сказал Порошенко.

    Смотрите также: "Игры Непокоренных" в Канаде: Порошенко поприветствовал украинцев

    Президент также отметил, что украинские военные развивают братство по оружию с иностранными союзниками, включая Канаду, и напомнил, как в День Независимости Украины представители канадского войска маршировали рядом с украинскими солдатами во время парада в Киеве.

    Нынешние "Игры Непокоренных" пройдут с 23 по 30 сентября 2017 года в Торонто (Канада) в рамках празднования 150-летия основания Канады. В соревнованиях примут участие 17 национальных команд с 550 участниками.

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