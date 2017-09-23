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    Политика

    Визит Порошенко в Канаду: проходит встреча с главой МИД

    (обновлено: )2301
    Пресс-секретарь украинского главы государства Святослав Цеголко сообщил, что начались переговоры Порошенко с министром иностранных дел Канады Фриланд.
    Президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд
    twitter.com/stsegolko

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 23 сентября, проводит переговоры с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь украинского главы Святослав Цеголко.

    Смотрите также: Визит Порошенко в Канаду: "Игры Непокоренных" и Трюдо

    "Начались переговоры Порошенко с министром иностранных дел Канады Фриланд", — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

    Порошенко находится с рабочим визитом в Канаде, он уже провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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