Визит Порошенко в Канаду: проходит встреча с главой МИД

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 23 сентября, проводит переговоры с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь украинского главы Святослав Цеголко.

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"Начались переговоры Порошенко с министром иностранных дел Канады Фриланд", — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

Порошенко находится с рабочим визитом в Канаде, он уже провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.