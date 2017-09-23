Прогиб засчитан. Спиридонов о встрече Порошенко с Трампом

РИА Новости Украина

Президенты США Дональд Трамп и Украины Петр Порошенко обсудили на личной встрече в Нью-Йорке пути достижения мира на востоке Украины.

В администрации американского президента заявили, что Дональнд Трамп подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Также Трамп заявил, что приветствует экономические реформы в Украине, которые "вносят вклад в экономический рост страны и ее оборонные возможности".

По мнению политического эксперта Николая Спиридонова, президент США уже не относится к президенту Украины враждебно, а скорее нейтрально — Дональд Трамп засчитал "прогиб" Петра Порошенко.

"Ещё во время президентской избирательной кампании в США отношения между Дональдом Трампом и украинской властью были сильно испорчены. Причину, думаю, все помнят: это пресс-конференция депутатов от провластной БПП направленная против советника Трампа — Пола Монафорта. Да и в социальных сетях некоторые украинские депутаты и министры писали про Трампа много лишнего…" — написал политический эксперт Николай Спиридонов на своей странице в Facebook.

Политэксперт отмечает, что после того, как Трамп официально стал президентом, Петр Порошенко несколько месяцев безуспешно пробивался к нему на приём и попал туда с большим трудом.

"Строго говоря, в июне была встреча с вице-президентом Майклом Пенсом, а президент США просто зашёл на пару минут поздороваться и сфотографироваться", — пояснил Спиридонов.

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"И вот вчера, похоже, наступил перелом! Пётр Алексеевич искусно подыграл своему американскому коллеге, фактически, повторив его тезисы о необходимости реформирования ООН. Ранее Пётр Порошенко договорился о закупке угля в Пенсильвании, по заведомо невыгодной цене. Если нужно, то ради дипломатии президент Украины легко поступается экономикой. Трамп очень прагматичный бизнесмен и ему это тоже не могло не понравится — для США это соглашение очень выгодное", — написал Спиридонов.

После этого стало заметно, что президент США уже не относится к Петру Порошенко враждебно, а скорее нейтрально, полагает эксперт.

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"Более того, Трамп даже поведал миру, что Украина "достигла прогресса и меняется". Где он разглядел этот "прогресс", понять очень трудно, но само заявление означает некоторое потепление американско-украинских отношений.

Нужно признать, что несмотря на свои социально-экономические провалы, Пётр Порошенко остаётся сильным дипломатом. Он умеет находить подход к людям и похоже, что подобрал "ключик" даже к такой сложной личности, как Трамп", — констатировал Спиридонов.