Миротворцы в Донбассе: Порошенко поставлен перед выбором - эксперт

"Очевидно, что тема миротворцев стала лично для Порошенко предметом некоторого давления со стороны наших партнеров. Похоже, что президент поставлен перед выбором — либо выполнять Минск-2, либо получить ещё одну неконтролируемую им силу в виде миротворцев. Ведь даже если формат миссии будет установлен, рано или поздно станет вопрос выполнения Минских соглашений. После того как миротворцы установят порядок, необходимо будет провести выборы, что крайне невыгодно власти, которая выбрала стратегию тянуть время до 2019 года", — сказала Дьяченко в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.