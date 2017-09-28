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    Культура

    Донбасс - это опухоль. Украинского классика уличили в сепаратизме

    (обновлено: )57334
    По словам писателя Юрия Винничука,в дневнике советского писателя Олеся Гончара были опубликованы резкие высказывания о Донбассе, призывающие отделить его в пользу России.
    Украинский писатель Олесь Гончар
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 сен – РИА Новости Украина. Оказывается, известный украинский писатель Олесь Гончар в свое время предлагал отрезать "раковую опухоль Донбасс" и "бросить его в рот империи", сообщил известный украинский писатель Юрий Винничук в Facebook.

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    "Еще одна интересная цитата, которую подбросил Иван Кайдашенко. Оказывается, не одни галицкие фашисты подобного мнения, но и Олесь Гончар", – заявил литератор.

    Кроме того, он опубликовал цитату писателя, которая натолкнула его на такую мысль.

    "Донбасс – это раковая опухоль, то отрежьте его, бросьте в рот империи, пусть подавится! Потому что метастазы задушат всю Украину! Что дает Донбасс нашей духовности, нашей культуре? Колбасный регион и колбасная психология! Единственную украинскую школу и ту затравили… Нет, пусть нас будет меньше на несколько миллионов, но это будет нация. Мы способны будем возродиться, войти в европейскую цивилизованную семью… А так никогда порядка не будет. Будет разбой и вечный шантаж",– писал в свое время Гончар.

    По словам Винничука, это публикация его дневника еще с 90-х годов, была опубликована в газете "Литературная Украина" 19 февраля 2015 года.

    "Предлагаю Олеся Гончара провозгласить основателем галицких сепаратистов, классиком пренебрежения, фашистом и безнадежным адептом Андруховича и Прохасько. Вместе с Бойченко – в виде вишенки на ядовитом галицком торте. И теперь видите, откуда рога и уши растут?! А Галичина просто мимо дефилировала с андрутами и пампушками, обольстительно виляя попкой", – иронично добавляет он.

    Ранее Министерство культуры России, комментируя слова украинского президента о художнике Иване Айвазовском, заявило, что приятно удивлено, что президент Украины Петр Порошенко пропагандирует русскую классику.

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