Лукашенко связал АТО в Донбассе с кризисом Европы

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что неспособность установить мир на востоке Украины говорит о тяжелейшем кризисе в Европе.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало на встрече президента с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы.

"Это страшная беда, что мы не можем в своем доме навести порядок. Это говорит о тяжелейшем кризисе в Европе", — сказал глава государства, касаясь конфликта на Украине.

По его словам, "беда в том, что происходит на Украине, но еще большая беда в том, что мы не можем остановить войну". "Мы не можем дать надежду на будущее не только молодежи прекрасного государства, каковым является Украина, мы лишаем всякой жизни и надежды среднее и старшее поколение", — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что еще в начале конфликта в Донбассе в Минске предложили европейским политикам, "как выйти из той ситуации, чтобы не усугубить положение". "Европейские политики согласились с нашими предложениями, но действий, к сожалению, не последовало. А сегодня, когда погибли тысячи людей, когда это уже конфликт международного масштаба, все признали, что мы правы, и фактически многие предлагают тот же вариант, который я когда-то предложил в начале этого конфликта", — добавил он.

В октябре 2014 года Лукашенко заявил в интервью телеканалу Euronews, что белорусский план по урегулированию конфликта в Украине, отвергнутый Западом, предусматривал возможность направления белорусских военных в эту страну в качестве миротворцев.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.