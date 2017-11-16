В ДНР требуют обнародования Киевом приказов о перемирии в Донбассе

ДОНБАСС, 16 ноя — РИА Новости. Самопровозглашенная ДНР настаивает на публикации Киевом приказов о поддержании режима прекращения огня в Донбассе, сообщила пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина.

По ее словам, представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР на встрече в Минске поддержали решение контактной группы и подтвердили приверженность "школьному" перемирию и выполнению дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня.

"При этом особое внимание полпред ДНР Денис Пушилин акцентировал на отсутствии опубликованных украинской стороной приказов личному составу ВСУ по поддержанию "школьного" перемирия", — написала на своей странице в Facebook Талакина.

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Она напомнила, что соответствующие приказы ДНР опубликовала еще в начале осени.

"К сожалению, зеркальных мер от Украины до сих пор не последовало. Полпред ДНР настоял на необходимости опубликования приказов украинской стороной. Пока такие приказы не опубликованы, у республик есть полное право сомневаться и в указаниях, данных в этих документах, и в их существовании в принципе", — добавила Талакина.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.