США рассматривают полномасштабное внедрение миссии ООН в Донбассе

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Введение миротворческой миссии ООН в Донбассе — непростая задача, которая детально рассматривается в Вашингтоне, заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Аарон Весс Митчелл во время своего визита в Киев.

"И в таком случае миротворческие силы ООН должны были бы вводиться на всю оккупированную территорию и включать также отвод вооружений в места постоянной дислокации", — отметил Митчелл, слова которого приводит передает "Радио Свобода".

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Кроме того, он обсудил с президентом Петром Порошенко возможность предоставления Украине летального оборонительного оружия. Митчелл заявил, что такой вид поддержки остается на повестке дня.

"Как подчеркивал министр обороны США Мэттис, предоставление летальной оружия — одна из возможностей, которую еще рассматривают", — сказал помощник Рекса Тиллерсона.

Он также назвал переговоры с Порошенко "очень продуктивными", отметив, что стороны обсудили восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Он заверил, что Вашингтон остается преданным партнером Киева в этом процессе.

"Мы осуждаем насилие, которое творится на востоке Украины, и это остается серьезным вызовом. Нам было приятно видеть, что в Украине принято несколько важных реформаторских законов, но нужно очень много сделать", — сказал Митчелл.

Представитель Госдепа добавил, что нужно и дальше работать для создания Антикоррупционного суда, улучшать "важную работу НАБУ и САП", реформировать экономику и выполнять требования, необходимые для следующего транша МВФ.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.