Звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Известные российские актеры Леонид Куравлев, Алексей Булдаков и Владимир Стеклов попали в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".

Как сообщается на сайте, Куравлев, который наиболее известен по фильмам "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня", попал в базу за "антиукраинскую пропаганду".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Леонид Куравлев в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

Булдаков (фильм "Особенности национальной рыбалки") попал в базу за "антиукраинскую пропаганду" и "манипулирование общественно значимой информацией". Стеклов попал в базу за помещение Крыма.

На прошлой неделе стало известно, что в опальные списки скандального сайта попал журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого не пустили в Украину. Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности".

А депутат регионального парламента области Венето (Италия) Стефано Вальдегамбери предложил рассмотреть вопрос о блокировке "Миротворца".

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