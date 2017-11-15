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    Культура

    Звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" попал в базу "Миротворца"

    (обновлено: )13702
    Сообщается, что Леонид Куравлев, который наиболее известен по фильмам "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня", попал в базу за "антиукраинскую пропаганду".
    Леонид Куравлев
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Известные российские актеры Леонид Куравлев, Алексей Булдаков и Владимир Стеклов попали в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".

    Как сообщается на сайте, Куравлев, который наиболее известен по фильмам "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня", попал в базу за "антиукраинскую пропаганду".

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Леонид Куравлев в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

    Булдаков (фильм "Особенности национальной рыбалки") попал в базу за "антиукраинскую пропаганду" и "манипулирование общественно значимой информацией". Стеклов попал в базу за помещение Крыма.

    На прошлой неделе стало известно, что в опальные списки скандального сайта попал журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого не пустили в Украину. Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности".

    А депутат регионального парламента области Венето (Италия) Стефано Вальдегамбери предложил рассмотреть вопрос о блокировке "Миротворца".

    Читайте также: Сайт "Миротворец" — это инструмент дискредитации

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