В законопроект о Донбассе закладывают "военное положение light" - нардеп

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Члены комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не смогли сформировать единую позицию по редакции статьи 10 законопроекта №7163 о государственной политике по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, Россия признается "государством-агрессором". Перед голосованием за законопроект и в момент его рассмотрения между депутатами произошли потасовки и столкновения.

В статье 10 законопроекта определяются мероприятия, которые могут осуществляться военными формированиями и другими лицами, привлеченными для обеспечения интересов национальной безопасности в Донецкой и Луганской областях по обеспечению территориальной целостности Украины. Профильный комитет ВР на заседании в среду, 15 ноября, поручил рабочей группе наработать текст, который будет отображать условия, полномочия и территорию применения этих мероприятий, пишет "Сегодня".

"Статья 10 в предложенной рабочей группе редакции включает мероприятия, которые могут осуществляться военными формированиями или другими лицами привлеченным для обеспечения интересов национальной безопасности в Донецкой и Луганской областях… Я предлагаю принять за основу эти предложения, поручить рабочей группе четко и однозначно выработать условия, полномочия и территорию применения этих мер, но не будем менять суть", – предложил секретарь комитета Иван Винник.

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В свою очередь глава комитета Сергей Пашинский сообщил, что соберет дополнительное заседание для того, чтобы рассмотреть соответствующие наработки редакции статьи 10. По словам Пашинского, и он сам, и рабочая группа "сделали все возможное, чтобы сбалансировать проект закона".

Между тем член парламентской фракции "Батькивщина" Алексей Рябчин обратил внимание на ущемление прав и свобод жителей Донбасса, которые, по его мнению, заложены в статье 10 законопроекта о реинтеграции Донбасса.

"Личный досмотр, задержания мирных людей, ограничение передвижения дипломатов и консульских работников, использование жилья и проникновение в частную собственность на контролируемой территории Донбасса. Такие новации на заседании Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны были предложены в статье 10 законопроекта об обеспечении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями N7163. Депутаты де-факто предлагают установить режим военного положения на Донбассе без всяких гарантий прав и свобод человека и гражданина! Зачем нужен этот "военное положение light" в мирном Краматорске, Доброполье, Старобельск или Сватово?" — написал Рябчин на своей странице в Facebook.

Он обратился к членам комитета по нацбезопасности и обороне с предложением "доработать статью таким образом, чтобы она не стала еще одним камнем преткновения, которых хватает в законопроекте, или вернуться к первой предложенной редакции".

Facebook Алексея Рябчина Комментарий нардепа Алексея Рябчина

Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады включил в законопроект о реинтеграции Донбасса вопрос "возврата Крыма".