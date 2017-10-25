Нардеп Тетерук о погроме в Святошинском суде: гнусное поведение гопоты

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Никто не способен опорочить украинских националистов больше, чем их нынешние главари, заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, комментируя события в Святошинском районном суде Киева.

Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Николая Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в ИВС. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив спецсредства. Активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады. По словам националистов, несколько из них отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа.

Читайте также: И кто здесь власть? Погром ОУН в киевском суде

"Кроме пустых лозунгов мы являемся свидетелями абсолютно провокационных, противозаконных действий, направленных против украинского государства. Вместо того, чтобы быть образцовыми, благородными приверженцами сильной и процветающей страны, мы видим неконтролируемых, агрессивных и избегающих ответственности молодчиков", — написал Тетерук на своей странице в Facebook.

Нардеп выразил сомнение в том, что из ситуации, произошедшей в Святошинском суде, будут сделаны соответствующие выводы.

"Не понимаю, за какое будущее они борются для Украины? Их цели? Быть одноразовыми инструментами в разрушении нашего украинского государства, в то время, когда оно борется за свое будущее против русских? Единственное, что беспокоит в этой ситуации, кроме их поведения, это то, что из этой ситуации не делаются выводы. Совершил преступление или правонарушение — будь способным за это ответить. Иначе — это самое гнусное поведение гопоты, а не гражданина Украины! Закон должен быть один для всех! Именно так строится правовое государство!" — добавил политик.

Смотрите также: Блокирование суда сторонниками комбата ОУН Коханивского

Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рэм" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рэма" из пистолета резиновыми пулями.