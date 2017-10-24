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    Общество

    Под зданием суда, где забаррикадировались активисты ОУН, зажгли костер

    (обновлено: )3201
    Активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в ИВС. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение.
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    hromadske.ua

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Активисты разожгли костер во дворе Святошинского районного суда Киева, в котором произошли столкновения активистов и соратников комбата батальона ОУН Николая Коханивского с правоохранителями. 

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    "Люди у входа в зал заседаний суда ждут, пока разберут баррикаду и всех впустят. Несколько человек вышли во двор, где разожгли костер, греются. К костру вышел командир батальона ОУН Николай Коханивский", — сообщает интернет-издание "Страна.ua". 

    Страна.ua
    Костер под зданием Святошинского суда Киева

    Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в ИВС. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив, как утверждают активисты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 

    После столкновений активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады. 

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    Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями. 

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