Под зданием суда, где забаррикадировались активисты ОУН, зажгли костер

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Активисты разожгли костер во дворе Святошинского районного суда Киева, в котором произошли столкновения активистов и соратников комбата батальона ОУН Николая Коханивского с правоохранителями.

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"Люди у входа в зал заседаний суда ждут, пока разберут баррикаду и всех впустят. Несколько человек вышли во двор, где разожгли костер, греются. К костру вышел командир батальона ОУН Николай Коханивский", — сообщает интернет-издание "Страна.ua".

Страна.ua Костер под зданием Святошинского суда Киева

Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в ИВС. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив, как утверждают активисты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

После столкновений активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады.

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Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.