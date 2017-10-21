Лидер ОУН рассказал о стрельбе с его участием

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Лидер ОУН Николай Коханивский заявил, что стрельба с его участием произошла из-за того, что из общежития около станции метро "Академгородок" принудительно выселяют жильцов.

Читайте также: Лучше подуть на холодную воду. Соцсети обсудили штурм офиса ОУН

"Я сейчас в полиции. Сегодня днем я шел в общежитие, ко мне прицепился некий Руслан Кочмала, начал угрожать, унижать, завязалась драка. Я имел с собой травматическое оружие, он (Кочмала) меня бил и залил газом, я вынужден был достать травмат. Немного мне досталось. Это давний конфликт. Они там выселяют жильцов общежития. Он прямо это делает, а мы их защищаем", – отметил Коханивский, передает "112 Украина".

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла драка и стрельба с участием Коханивского. Также стало известно, что его задержала полиция. Позже сообщалось, что он находится в больнице, как и второй участник конфликта.