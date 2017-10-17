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    Общество

    В Черновцах митингуют представители румынского нацменьшинства

    Тема:

    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (243)

    (обновлено: )34860
    Участники акции заявляют поочередно на румынском и украинских языках, что новым законом об образовании правительство ущемляет нацменьшинства. Они призывают местные власти обратится к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отменить этот закон.
    В Черновцах митингуют представители румынского нацменьшинства
    "Черновицкий луч"

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Около 200 представителей румынского нацменьшинства проводят акцию возле здания областной государственной администрации в Черновцах на Украине, они выражают недовольство законом об образовании, сообщает УНИАН.

    "Пикет с участием около 200 представителей румынского нацменьшинства начался примерно в 15.00 на улице Грушевского. Участники акции стоят возле областной государственной администрации с румынскими флагами и плакатами с румынскими лозунгами, в которых выражается недовольство статьей семь закона Украины "Об образовании"., — говорится в сообщении.

    По данным агентства, участники акции заявляют поочередно на румынском и украинских языках, что этим законом правительство ущемляет нацменьшинства. Они призывают местные власти обратится к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отменить этот закон.

    "Черновицкий луч"
    В Черновцах митингуют представители румынского нацменьшинства

    Как отмечается, территория вокруг администрации окружена несколькими десятками правоохранителей.

    Школа
    RIA News Антон Уницын | Перейти в фотобанк
    Языком по школьному образованию: 15 главных тезисов нового закона

    На лестнице администрации стоят примерно 20 представителей организации "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов"), они держат в руках плакаты с надписями: "Помни, румын, ты гражданин Украины", "Братья-румыны, определитесь, вы из Украины или с Путиным?", "Государственный язык и Украина — превыше всего". Указывается, что националистов от участников акции отделили правоохранители. Время от времени между двумя группами возникают словесные перепалки, касающиеся принятого закона.

    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября. 

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    Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

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