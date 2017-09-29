Порошенко призвал учителей говорить по-украински даже на переменах

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко обратился к учителям с просьбой разговаривать на украинском с учениками не только на уроках, но и в ходе внеклассного общения. Как сообщают "Українські Новини", соответствующую просьбу глава государства озвучил на совещании с работниками сферы образования, комментируя вступление в силу нового закона "Об образовании".

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

"На переменах (говорить на украинском языке — Ред.), в воспитательном процессе. Чтобы дети видели, что это не сухая норма закона, а живой способ ежедневного общения", — сказал Порошенко.

При этом президент акцентировал внимание на необходимости свободного пространства для использования других языков, которыми пользуются граждане Украины.

"Украина демонстрировала и будет демонстрировать такое отношении к правам нацменьшинств, которое в полной мере соответствует нашим международным обязательствам и находится в гармонии с европейскими стандартами", — подчеркнул он.

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Также, по словам Порошенко, новая редакция закона об образовании утверждает свободу учебных заведений путем предоставления широкой автономии. В частности, президент отметил большую роль влияния родителей и общественности на учебный процесс, право учителей на авторские учебные программы и методики, на вариативность форм и методов учения учеников.

Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.