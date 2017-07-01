Гужва заявил, что из видеокомпромата ГПУ вырезали его "резкий отказ"

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. С человеком, запечатленным на видеодоказательстве Генпрокуратуры, главного редактора интернет-издания "Страны.ua" Игоря Гужвы познакомил его "хороший знакомый".

"В 20-х числах января мой знакомый познакомил меня с Антоном Филипковским (мужчиной на видеодоказательствах ГПУ — Ред.), при чем его фамилию я узнал уже намного позже. Он с самого начала вызывал у меня странные чувства, потому что я не совсем понимал, чего именно он от меня хочет. И это недоверие усилилось, когда он начал предлагать за деньги публикации", — отметил Гужва в эфире телеканала NewsOne, утверждая, что "в резкой форме отказался".

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То, что на видео этого резкого ответа не видно, главный редактор прокомментировал так: "Это было в конце разговора. Там (на видеозаписи — Ред.) была часть о том, когда он мне предлагал вымогать деньги. Те есть, подготовить какой-то материал и показать его Ляшко или Линько, чтобы потом сказать: "Оплати деньги, иначе мы его опубликуем". Я сказал, что это недопустимо, потому что это является вымогательством. Это, кстати, даже попало на видео".

По словам Гужвы, с Филипковским он познакомился в январе этого года через своего "хорошего знакомого", который "сильно беспокоился, на словах, за мою судьбу" из-за напряженной ситуации вокруг, возникшей после публикации "пленок Онищенко".

Вечером 22 июня "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. Сам Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии Олега Ляшко" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его, вымогая $20 000. В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве.

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В субботу суд в Киеве арестовал Игоря Гужву с возможностью внесения залога в размере 544 тысячи гривен, в понедельник, 26 июня, за него внесли залог.