Адвокат: Игорь Гужва сдал загранпаспорта следователю

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва сдал свои заграничные паспорта следователю.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его адвокат Елена Лукаш.

"Игорь Гужва сдал загранпаспорта следователю. Здоров. Бодр. Конструктивен. Просит передать благодарность за поддержку. А еще, заявляет, что он: не собирается бежать. Не бывает один. Не употребляет наркотические и психотропные препараты. Не склонен к суициду. Не общается с незнакомыми", — написала Лукаш.

Напомним, Игорь Гужва во вторник, 27 июня, вышел из СИЗО под залог и ответил на вопросы журналистов

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. Сам Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его, вымогая $20 000. В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве.

В субботу суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в размере 544 тысячи гривен, в понедельник за него внесли залог.