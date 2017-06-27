Портнов: в деле Гужвы все госорганы координируются из единого центра

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Главный редактор интернет-издания Cтрана.ua Игорь Гужва, несмотря на внесенный залог, провел еще одну ночь в СИЗО. По словам его адвоката, экс-министр юстиции, Елены Лукаш, чиновники территориального управления Государственной судебной администрации города Киева не смогли в понедельник найти время и возможность, чтобы подписать письмо в СИЗО, подтверждающее зачисление суммы залога в казначейство.

"Контролируемая властью Государственная судебная администрация тихо приняла и забыла опубликовать порядок, как именно нужно отпускать людей, заплативших по решению суда залог. Закон не просит от этого органа усложнять существующие регуляторные акты, но он усложнил. И, как раз, в деле главреда СТРАНЫ.UA все свелось к тому, что, несмотря на уплату залога, выпустить его нельзя, потому что никого нет на работе и приходите завтра", — написал юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

Читайте также: Один день из жизни Игоря Гужвы

По его мнению, это никакая не судебная реформа и не интеграция в Европу, а типичное возвращение в Советский Союз и десять шагов навстречу Монголии: "Вы испортили уже все, к чему прикоснулись своими грязными копытами".

"И не нужно быть сильно большим интеллектуалом, чтобы не видеть, что в деле Игоря Гужвы все государственные органы координируются из единого центра и направлены на одну цель — закрыть оппозиционное издание и показать пример остальным.

Но из этого ещё ни у кого никогда ничего не выходило. Не выйдет и в этот раз. Ничего не выйдет", — уверен Портнов.