Адвокат: Гужва выйдет из СИЗО утром 27 июня

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

За главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву залог в размере 544 тысяч гривен внесла его заместитель Светлана Крюкова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Игорь Гужвы Елена Лукаш.

В субботу Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве, которого подозревают в вымогательстве, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога.

Подробнее о том, что происходит в деле Игоря Гужвы, сообщил (вечером 26 июня — Ред) адвокат главреда "Страны.ua" Юрий Иващенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Де зараз перебуває Ігор Гужва? В СІЗО?

— Розгляд справи відбувався в суботу, затримання було в п'ятницю, з четверга на п'ятницю. Тому це стара-добра практика правоохоронних органів, коли затримується людина в суботу, щоб її можна було протримати вихідні під вартою, а оскільки розгляд відбувався в суботу, то Лук'янівське СІЗО зачинене в суботу і неділю. Тому Ігор Гужва був після суду повернутий до ІТТ і сьогодні о 10.30, так як це передбачено регламентом ІТТ, він був переведений з ІТТ, там де тримаються особи, щодо яких судом ще не обрано запобіжний захід, до Лук'янівського СІЗО, там де тримаються особи, щодо яких суд обирає запобіжний захід. Це стосується будь-якої людини, яка там знаходиться, тут нема нічого такого дивного.

Чи правда, що прокуратура просила заставу три мільйони гривень?

— Безпосередньо в клопотанні, яке вносила прокуратура до суду, такої вимоги не було. Вони взагалі ультимативно вважали, що застави бути не може, і тільки тримання під вартою. Під час засідання прокуратура змінила свою вимогу і доповнила її тим, що нібито також звільнити під заставу. Але цілком зрозуміло, що це не насильницький злочин, тому застава в будь-якому випадку мала бути визначена судом. Чому прокуратура клопотала спочатку навіть без цієї вимоги, незрозуміло. В суді дійсно було оголошено розмір застави, який вимагає нібито три мільйони гривень. На запитання, у зв'язку з чим така сума, звідки вона взагалі обчислюється, береться, прокурор сказав, що є ще кримінальне провадження, яке розглядається в суді, там практично розвалена справа, але поки що вироку ще немає в ньому, і нібито в тому провадженні йому був визначений розмір застави, тому треба визначити такий розмір, як був визначений там. Такого бути не може.

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Чи відомо вам, що першим зробить Ігор Гужва, коли його випустять?

— Щойно мені державна судова адміністрація повідомила, що справді кошти вже зараховані на рахунки, це ви ексклюзивно чуєте, бо тільки-тільки ось був дзвінок. Тому сьогодні просто фізично ми ймовірно не встигаємо, бо закінчена робота державної судової адміністрації, фахівець якої має виготовити відповідне підтвердження, довідку, і відвезти її до СІЗО. То якщо ми сьогодні не встигнемо, то скоріше за все, завтра зранку. Тобто є підтвердження зарахування суми застави.

Ранее председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил в эфире "ГС", что в отношении изданий, которые критикуют власть, правоохранители должны действовать исключительно в правовом поле.

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А политолог Вадим Карасев в эфире "ГС2 заявил, что дело против главреда сайта "Страна.ua" еще раз подтвердило насколько сегодня украинское общество расколото.