"Пленки Онищенко" не дали никакой полезной информации - Холодницкий

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Пленки народного депутата Александра Онищенко не предоставили никакой полезной информации для следствия, а в показах самого беглого парламентария нет никакой конкретики, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"Эти "частушки" длиться вечно не могут. Если у тебя есть доказательства и ты хочешь помочь следствию, а не торговаться… У него в Украине есть ряд адвокатов – передайте через адвокатов эту информацию, и следствие будет продолжаться", – сказал Холодницкий в эфире телеканала Zik, комментируя ход расследования "дела Онищенко".

По его словам, "пленки Онищенко" не предоставили никакой полезной информации для следствия.

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"Мы просто очередной раз узнали, что между политиками есть определенные "договорняки", – сказал руководитель САП и добавил, что пленки касаются, скорее, политической ответственности.

Холодницкий также рассказал, что Онищенко предложил САП встретиться на территории Великобритании, однако в ведомстве сначала не согласились и предложили как место для встречи Польшу, однако от этого предложения отказался уже сам Онищенко.

Сейчас, заявляет Холодницкий, прокуроры готовы встретиться с экс-нардепом на территории Британии.

Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.