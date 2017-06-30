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    Общество

    Гужву внезапно вызвали на допрос по делу о расстрелах на Майдане

    (обновлено: )30
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины вручили главному-редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве повестку на допрос по делу о расстреле Евромайдана. 

    "При выходе с телеканала 112, где я был сегодня на эфире, ко мне подошли два человека, представились сотрудниками СБУ и вручили мне повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане", — написал он на своей странице в Facebook.

    Игорь Гужва/Facebook, 30 июня 2017

    При этом Гужва отметил, что к этому делу его "еще не привязывали". "Повестки, при выходе с эфиров, также еще никогда не вручали", — сообщил он, добавив, что на допрос пойдет.

    Игорь Гужва/Facebook
    Повестка Игорю Гужве на допрос в СБУ, 30 июня 2017

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